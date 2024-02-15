Обновленную выставку «Оружие Победы» посетил Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми работа выставки «Мы защищаем свой родной дом», посвященной спецоперации, продлена до конца 2026 года. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. В Telegram он показал фото обновленной экспозиции.

«Выставка „Мы защищаем свой родной дом“, ставшая логичным продолжением экспозиции „Оружие Победы“, снова открыта для всех желающих. Обновили ее и визуально, дополнили новыми экспонатами. И продлили сразу на три года вперед — до конца 2026-го», — написал Махонин.

По его словам, на выставке появились новые разделы. Например, галерея гендиректоров предприятий Прикамья с середины XIX века, генеалогия развития заводов Перми. Дополнены экспозиции Пермских пушечных заводов, «Машиностроителя», «УНИИКМ» и «Пермского порохового завода». Что касается зоны, посвященной СВО, то она стала более детальной, пишет губернатор. «Здесь можно увидеть обмундирование и защиту бойцов, вещи, которые делаются волонтерскими руками, — окопные свечи, маскировочные сети, сублимированную еду и многое другое», — рассказал глава региона.

О том, что выставка открылась после реэкспозиции и сменила название, URA.RU рассказывало 14 февраля. Обновились и темы лекций и кинопоказов, которые проводят на выставке.

Выставку «Оружие Победы» открыли в июне 2023 года. В октябре здесь появился специальный отдел «Мы защищаем свой дом», который посвятили событиям, предшествовавшим началу СВО и роли Прикамья в поддержке ее участников. На экскурсии рассказывают о причинах и хронологии «развития национализма и нацизма на территории Украины», майдане 2014 года, причинах СВО. Губернатор Дмитрий Махонин показывал ранее экспозицию вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Здесь также побывали актер Алексей Чадов и сенатор Алексей Пушков.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и вице-премьер регионального правительства Алексей Чибисов Дмитрий Махонин в ТГ https://t.me/mahonin59

Новые экспонаты Дмитрий Махонин в ТГ https://t.me/mahonin59

История пермских инженеров на выставке Дмитрий Махонин в ТГ https://t.me/mahonin59