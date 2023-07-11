Член Совета Федерации Алексей Пушков посетил в Перми выставку «Оружие Победы», приуроченную к 300-летию города. Фотографиями с флагманского мероприятия юбилея Перми сенатор поделился в telegram-канале.
«На выставке „Оружие победы“. Лозунг выставки, открытой к 300-летию Перми в июне с. г. — „300 лет на службе Отечеству“. 300 лет в Перми ковалось оружие, служившее могучим щитом для нашей нации. Куется оно здесь до сих пор. Пермь с ее оружейными заводами остается одним из главных центров ВПК страны», — написал Пушков.
Выставка «Оружие Победы», где представлены военная техника и оборудование, открылась в Перми 11 июня. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показывал ее вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Глава региона заявил, что выставка может стать полноценным музеем, посвященным спецоперации на Украине. Своими впечатлениями от экспозиции делился актер Алексей Чадов.
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