11 июля 2023

Сенатор Пушков посетил главную выставку к 300-летию Перми. Фото

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, пушков алексей, выборы 2021, ночь выборов 2021
Алексей Пушков приехал в Пермь посмотреть музеи Фото:
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300-летие Перми

Член Совета Федерации Алексей Пушков посетил в Перми выставку «Оружие Победы», приуроченную к 300-летию города. Фотографиями с флагманского мероприятия юбилея Перми сенатор поделился в telegram-канале.

«На выставке „Оружие победы“. Лозунг выставки, открытой к 300-летию Перми в июне с. г. — „300 лет на службе Отечеству“. 300 лет в Перми ковалось оружие, служившее могучим щитом для нашей нации. Куется оно здесь до сих пор. Пермь с ее оружейными заводами остается одним из главных центров ВПК страны», — написал Пушков.

Выставка «Оружие Победы», где представлены военная техника и оборудование, открылась в Перми 11 июня. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показывал ее вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Глава региона заявил, что выставка может стать полноценным музеем, посвященным спецоперации на Украине. Своими впечатлениями от экспозиции делился актер Алексей Чадов.

Алексей Пушков Оружие Победы
Алексей Пушков на выставке «Оружие Победы»

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Член Совета Федерации Алексей Пушков посетил в Перми выставку «Оружие Победы», приуроченную к 300-летию города. Фотографиями с флагманского мероприятия юбилея Перми сенатор поделился в telegram-канале. «На выставке „Оружие победы“. Лозунг выставки, открытой к 300-летию Перми в июне с. г. — „300 лет на службе Отечеству“. 300 лет в Перми ковалось оружие, служившее могучим щитом для нашей нации. Куется оно здесь до сих пор. Пермь с ее оружейными заводами остается одним из главных центров ВПК страны», — написал Пушков. Выставка «Оружие Победы», где представлены военная техника и оборудование, открылась в Перми 11 июня. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показывал ее вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Глава региона заявил, что выставка может стать полноценным музеем, посвященным спецоперации на Украине. Своими впечатлениями от экспозиции делился актер Алексей Чадов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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