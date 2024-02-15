Фирма из Пскова требует миллионы рублей с предприятия «Курганприбор»

Компания «Полипласт» из Пскова взыскивает с АО «НПО «Курганприбор» свыше 8 млн рублей. Об этом говорится в судебных материалах.
«ООО «Полипласт» предъявило иск на 8 млн 158 тысяч рублей АО «НПО «Курганприбор». Дело было назначено к судебному разбирательству на 15 февраля, но затем заседание перенесли на 19 марта», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Псковской области.
В материалах говорится о том, что истец и ответчик должны подготовить к судебному заседанию все необходимые документы по существу экономического спора. Согласно СБИС, ООО «Полипласт» занимается производством изделий из пластмассы. АО «НПО «Курганприбор» выпускает, в том числе, оружие и боеприпасы.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Полипласт» по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее предприятие «Специальные технологии» из Пензы взыскивало с АО «НПО «Курганприбор» свыше 12 млн рублей. Заседание арбитражного суда проходило в Пензе.
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