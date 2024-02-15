15 февраля 2024

Фирма из Пскова требует миллионы рублей с предприятия «Курганприбор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пензенская фирма судится с «Курганприбором» из-за долга Фото:

Компания «Полипласт» из Пскова взыскивает с АО «НПО «Курганприбор» свыше 8 млн рублей. Об этом говорится в судебных материалах.

«ООО «Полипласт» предъявило иск на 8 млн 158 тысяч рублей АО «НПО «Курганприбор». Дело было назначено к судебному разбирательству на 15 февраля, но затем заседание перенесли на 19 марта», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Псковской области.

В материалах говорится о том, что истец и ответчик должны подготовить к судебному заседанию все необходимые документы по существу экономического спора. Согласно СБИС, ООО «Полипласт» занимается производством изделий из пластмассы. АО «НПО «Курганприбор» выпускает, в том числе, оружие и боеприпасы.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Полипласт» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее предприятие «Специальные технологии» из Пензы взыскивало с АО «НПО «Курганприбор» свыше 12 млн рублей. Заседание арбитражного суда проходило в Пензе.

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Компания «Полипласт» из Пскова взыскивает с АО «НПО «Курганприбор» свыше 8 млн рублей. Об этом говорится в судебных материалах. «ООО «Полипласт» предъявило иск на 8 млн 158 тысяч рублей АО «НПО «Курганприбор». Дело было назначено к судебному разбирательству на 15 февраля, но затем заседание перенесли на 19 марта», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Псковской области. В материалах говорится о том, что истец и ответчик должны подготовить к судебному заседанию все необходимые документы по существу экономического спора. Согласно СБИС, ООО «Полипласт» занимается производством изделий из пластмассы. АО «НПО «Курганприбор» выпускает, в том числе, оружие и боеприпасы. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Полипласт» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее предприятие «Специальные технологии» из Пензы взыскивало с АО «НПО «Курганприбор» свыше 12 млн рублей. Заседание арбитражного суда проходило в Пензе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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