Компания из Пензы требует 12 миллионов с завода «Курганприбор»

29 декабря 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

Пензенский завод взыскивает миллионы рублей с оборонного предприятия из Кургана Фото: Илья Московец © URA.RU Предприятие «Специальные технологии» из Пензы взыскивает с АО «НПО «Курганприбор» свыше 12 млн рублей. Об этом говорится в судебных материалах. «ЗАО предприятие «Специальные технологии» предъявило иск на 12 млн 680 тысяч рублей АО «НПО «Курганприбор». Судебное заседание назначено на 11 января 2024 года в Пензе», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Пензенской области. В материалах говорится о том, что истец и ответчик должны подготовить к судебному заседанию все необходимые документы по существу экономического спора. Согласно СБИС, предприятие «Специальные технологии» занимается производством спецоборудования, в том числе для оборонной отрасли. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее завод «НПО «Курганприбор» (принадлежит семье сенатора Сергея Муратова) перечислил деньги на покупку пермского завода имени Дзержинского. Сумма сделки составила 725 миллионов рублей.

Предприятие «Специальные технологии» из Пензы взыскивает с АО «НПО «Курганприбор» свыше 12 млн рублей. Об этом говорится в судебных материалах. «ЗАО предприятие «Специальные технологии» предъявило иск на 12 млн 680 тысяч рублей АО «НПО «Курганприбор». Судебное заседание назначено на 11 января 2024 года в Пензе», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Пензенской области. В материалах говорится о том, что истец и ответчик должны подготовить к судебному заседанию все необходимые документы по существу экономического спора. Согласно СБИС, предприятие «Специальные технологии» занимается производством спецоборудования, в том числе для оборонной отрасли. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее завод «НПО «Курганприбор» (принадлежит семье сенатора Сергея Муратова) перечислил деньги на покупку пермского завода имени Дзержинского. Сумма сделки составила 725 миллионов рублей.