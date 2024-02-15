В Тюмени ночной пожар привел к смерти человека

16 февраля 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Пожар тушили девять сотрудников МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за ночного пожара в доме на переулке Свободы, 8а погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. «Сообщение о пожаре жилого дома по адресу переулок Свободы, д. 8а поступило 15 февраля в 23:45. На пожаре погиб один человек. Причина ночного происшествия устанавливается», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канал. На место происшествия привлекались две единицы техники и девять сотрудников МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 15 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

В Тюмени из-за ночного пожара в доме на переулке Свободы, 8а погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. «Сообщение о пожаре жилого дома по адресу переулок Свободы, д. 8а поступило 15 февраля в 23:45. На пожаре погиб один человек. Причина ночного происшествия устанавливается», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канал. На место происшествия привлекались две единицы техники и девять сотрудников МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 15 квадратных метров, уточнили в ведомстве.