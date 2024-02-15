15 февраля 2024

В Тюмени ночной пожар привел к смерти человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Пожар тушили девять сотрудников МЧС Фото:

В Тюмени из-за ночного пожара в доме на переулке Свободы, 8а погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

«Сообщение о пожаре жилого дома по адресу переулок Свободы, д. 8а поступило 15 февраля в 23:45. На пожаре погиб один человек. Причина ночного происшествия устанавливается», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канал.

На место происшествия привлекались две единицы техники и девять сотрудников МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 15 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

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В Тюмени из-за ночного пожара в доме на переулке Свободы, 8а погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. «Сообщение о пожаре жилого дома по адресу переулок Свободы, д. 8а поступило 15 февраля в 23:45. На пожаре погиб один человек. Причина ночного происшествия устанавливается», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канал. На место происшествия привлекались две единицы техники и девять сотрудников МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 15 квадратных метров, уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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