В Тюмени ночной пожар привел к смерти человека

Пожар тушили девять сотрудников МЧС
В Тюмени из-за ночного пожара в доме на переулке Свободы, 8а погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.
«Сообщение о пожаре жилого дома по адресу переулок Свободы, д. 8а поступило 15 февраля в 23:45. На пожаре погиб один человек. Причина ночного происшествия устанавливается», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канал.
На место происшествия привлекались две единицы техники и девять сотрудников МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 15 квадратных метров, уточнили в ведомстве.
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