Тюменские силовики заинтересовались международными связями тюменских вузов

16 февраля 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

В тюменских вузах работают программы обмена студентами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Международные программы обмена и сотрудничества тюменских вузов, особенно с недружественными странами, вызывают опасения, а также могут привести к оттоку квалифицированных кадров за рубеж. Об этом сообщили источники в силовых ведомствах. «Иностранные правительственные и неправительственные организации из недружественных стран продолжают сотрудничать с российскими вузами, в том числе тюменскими, в рамках обменных программ. Это не может не вызывать опасений», — сообщил инсайдер РБК Тюмень. Например, Тюменский государственный университет сотрудничает с учебными заведениями по всему миру. По словам представителей ТГУ, в Северной Америке есть пять вузов, среди них три в США — Вебстерский университет (Webster University), Колледж экологии и лесоведения SUNY университета штата Нью-Йорк (SUNY College of Environmental Science and Forestry, State University of New York), университет Северной Каролины в Уилмингтоне (University of North Carolina Wilmington). В пресс-службе тюменского университета решили создать новые программы обучения совместно с Китайской народной республикой. Делегация из ТюмГУ во время визита в КНР обсудила с местными вузами общие планы по развитию образования. В частности, стороны отметили важность формирования программ по организации юридического бизнеса. Также представители китайского вуза выразили желание взаимодействовать с российскими студентами в области предпринимательских программ.

