15 февраля 2024

Тюменские силовики заинтересовались международными связями тюменских вузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственные учреждения. Тюмень, вуз, вузы, тиу, тюменский индустриальный университет
В тюменских вузах работают программы обмена студентами Фото:

Международные программы обмена и сотрудничества тюменских вузов, особенно с недружественными странами, вызывают опасения, а также могут привести к оттоку квалифицированных кадров за рубеж. Об этом сообщили источники в силовых ведомствах.

«Иностранные правительственные и неправительственные организации из недружественных стран продолжают сотрудничать с российскими вузами, в том числе тюменскими, в рамках обменных программ. Это не может не вызывать опасений», — сообщил инсайдер РБК Тюмень.

Например, Тюменский государственный университет сотрудничает с учебными заведениями по всему миру. По словам представителей ТГУ, в Северной Америке есть пять вузов, среди них три в США — Вебстерский университет (Webster University), Колледж экологии и лесоведения SUNY университета штата Нью-Йорк (SUNY College of Environmental Science and Forestry, State University of New York), университет Северной Каролины в Уилмингтоне (University of North Carolina Wilmington).

В пресс-службе тюменского университета решили создать новые программы обучения совместно с Китайской народной республикой. Делегация из ТюмГУ во время визита в КНР обсудила с местными вузами общие планы по развитию образования. В частности, стороны отметили важность формирования программ по организации юридического бизнеса. Также представители китайского вуза выразили желание взаимодействовать с российскими студентами в области предпринимательских программ.

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Международные программы обмена и сотрудничества тюменских вузов, особенно с недружественными странами, вызывают опасения, а также могут привести к оттоку квалифицированных кадров за рубеж. Об этом сообщили источники в силовых ведомствах. «Иностранные правительственные и неправительственные организации из недружественных стран продолжают сотрудничать с российскими вузами, в том числе тюменскими, в рамках обменных программ. Это не может не вызывать опасений», — сообщил инсайдер РБК Тюмень. Например, Тюменский государственный университет сотрудничает с учебными заведениями по всему миру. По словам представителей ТГУ, в Северной Америке есть пять вузов, среди них три в США — Вебстерский университет (Webster University), Колледж экологии и лесоведения SUNY университета штата Нью-Йорк (SUNY College of Environmental Science and Forestry, State University of New York), университет Северной Каролины в Уилмингтоне (University of North Carolina Wilmington). В пресс-службе тюменского университета решили создать новые программы обучения совместно с Китайской народной республикой. Делегация из ТюмГУ во время визита в КНР обсудила с местными вузами общие планы по развитию образования. В частности, стороны отметили важность формирования программ по организации юридического бизнеса. Также представители китайского вуза выразили желание взаимодействовать с российскими студентами в области предпринимательских программ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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