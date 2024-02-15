15 февраля 2024

В Кургане ученики второй смены будут учиться на дистанте из-за мороза

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Дети и пенсионеры. Курган, зима, ученики, дети, школьники
В Кургане ученики 1-2 классов не пойдут на уроки в школы из-за мороза Фото:

В Кургане 16 февраля очные занятия для учеников младших классов второй смены отменены из-за мороза. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана в своем telegram-канале.

«В связи с низкой температурой воздуха, -23 градуса, порывами ветра 3-5 м/сек 16 февраля 2024 года занятия в школах города Кургана с 1-го по 2-й класс включительно 2-й смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — сообщили в администрации города Кургана.

Ранее администрация города Кургана отменила очные занятия для младшеклассников первой смены. Школьники среднего и старшего звена учились очно.

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В Кургане 16 февраля очные занятия для учеников младших классов второй смены отменены из-за мороза. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана в своем telegram-канале. «В связи с низкой температурой воздуха, -23 градуса, порывами ветра 3-5 м/сек 16 февраля 2024 года занятия в школах города Кургана с 1-го по 2-й класс включительно 2-й смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — сообщили в администрации города Кургана. Ранее администрация города Кургана отменила очные занятия для младшеклассников первой смены. Школьники среднего и старшего звена учились очно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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