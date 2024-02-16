Экс-директор нацпарка «Таганай» Яковлев не смог выйти из СИЗО

Алексей Яковлев остался в СИЗО до 10 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Москве ФСБ задержала бывшего директора нацпарка «Таганай» Яковлева

Челябинский областной суд оставил в СИЗО до 10 апреля экс-главу нацпарка «Таганай» Алексея Яковлева, ныне занимающего пост замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, вместе с ним под стражей на тот же срок оставили и нынешнего директора парка Эльвину Новоселову.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Алексея Яковлева и Эльвины Новоселовой. Постановление Калининского райсуда Челябинска от 26 декабря 2023 года, которым обвиняемым продлен срок содержания под стражей до 10 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокаты обвиняемых рассчитывали на отмену постановления о заключении своих клиентов в СИЗО. Они просили суд избрать в их отношении более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Яковлев был задержан в конце ноября прошлого года в Москве. Его обвинили в получении взяток и этапировали в Челябинск. Вместе с ним были задержаны предполагаемые взяткодатели — Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. По итогу всех троих отправили в СИЗО.

У следствия есть основания полагать, что обвиняемые создали целую преступную схему. Предварительно, Новоселова выписывала премии сотрудникам, Пузанов забирал у них деньги и переводил Яковлеву, а тот оказывал руководству парка всеобщее покровительство. По версии следствия, подобную схему троица отрабатывала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей.