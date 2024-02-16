Бригада ВСУ, срочно отправленная в Авдеевку, попала в окружение

16 февраля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

ВСУ в Авдеевке находятся в окружении Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская бригада, которая была срочно отправлена в Авдеевку, назвала ситуацию в городе критической. Об этом заявил заместитель командира бригады Родион Кудряшов. Он подчеркнул, что подразделение местами находится в полном окружении. «Срочно отправленная в Авдеевку украинская бригада сообщила, что ее подразделения местами находятся в полном окружении. Ситуация критическая», — сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Родиона Кудряшова. Ранее Forbes сообщал, что ВСУ задействовали одну из своих лучших бригад, чтобы усилить оборону Авдеевки. Однако ВСУ идут на огромный риск, продолжая вести бои в городе. Бои за Авдеевку активизировались в последнее время. По заявлению Белого дома, ВСУ близки к тому, чтобы сдать город. Это связано с нехваткой боеприпасов и приостановки помощи со стороны США для Украины. Подробнее, что происходит в Авдеевке — в материале URA.RU.

Украинская бригада, которая была срочно отправлена в Авдеевку, назвала ситуацию в городе критической. Об этом заявил заместитель командира бригады Родион Кудряшов. Он подчеркнул, что подразделение местами находится в полном окружении. «Срочно отправленная в Авдеевку украинская бригада сообщила, что ее подразделения местами находятся в полном окружении. Ситуация критическая», — сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Родиона Кудряшова. Ранее Forbes сообщал, что ВСУ задействовали одну из своих лучших бригад, чтобы усилить оборону Авдеевки. Однако ВСУ идут на огромный риск, продолжая вести бои в городе. Бои за Авдеевку активизировались в последнее время. По заявлению Белого дома, ВСУ близки к тому, чтобы сдать город. Это связано с нехваткой боеприпасов и приостановки помощи со стороны США для Украины. Подробнее, что происходит в Авдеевке — в материале URA.RU.