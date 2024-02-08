Зеленский отправил Залужного в отставку: главное о СВО к 8 февраля

Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ вместо Залужного
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий, stock
До отставки Залужного Зеленский обсудил с ним вопросы развития ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Валерий Залужный встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний предложил Залужному и «дальше быть в команде». Однако позже Зеленский заявил, что Залужный отправлен в отставку. Главные новости спецоперации к вечеру 8 февраля — в материале URA.RU.

Встреча Зеленского с Залужным и отставка главкома

Зеленский и Залужный обсудили вопросы изменения стратегии ВСУ. Также была поднята тема смены руководства Украины. Глава Украины официально заявил, что Залужный отправлен в отставку. На его место назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного ходили долгое время. Одна из причин — разные взгляды на контрнаступление, которое не принесло ожидаемых результатов. Подробнее о конфликте Зеленского и Залужного — в материале URA.RU.

Крушение Ил-76 и новый обмен пленными

Экипаж Ил-76 получили ордена Мужества посмертно. Награды вручили родственникам погибших.

Американские чиновники признали, что Ил-76 был сбит при помощи ЗРК Patriot. Однако при этом официальные лица продолжают отказываться от комментариев по этой теме, сообщает газета The New York Times.

Также между Украиной и Россией произошел новый обмен пленными. Он состоялся по формуле 100 на 100.

ВС РФ ликвидировали самого опытного пилота ВСУ

Российская армия сбила украинский Су-25. Им управлял самый опытный пилот ВСУ Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов.

По словам военкора Алексея Воеводы, Рыков был вторым по значимости в ВВС Украины. Он стал активно участвовать в боевых действиях после начала спецоперации.

Повышение предельного возраста во время мобилизации

Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст для мобилизованных и контрактников во время мобилизации и военного положения. Для всех — это 65 лет. Для высших офицеров — 70. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Член общественного совета при Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с URA.RU рассказал, что такие изменения позволят сохранить опытных военных для целей СВО. По его словам, это также позволит военным больше заработать.

Обстрелы Белгородской области

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В селе Новая Таволжанка под обстрел попал автобус, в которым были мирные жители. Пострадал один человек.

После этого армия Украина нанесла удар по селу Ржевка. Были ранены пять человек.

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Главком ВСУ Валерий Залужный встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний предложил Залужному и «дальше быть в команде». Однако позже Зеленский заявил, что Залужный отправлен в отставку. Главные новости спецоперации к вечеру 8 февраля — в материале URA.RU. Зеленский и Залужный обсудили вопросы изменения стратегии ВСУ. Также была поднята тема смены руководства Украины. Глава Украины официально заявил, что Залужный отправлен в отставку. На его место назначен генерал-полковник Александр Сырский. Слухи об отставке Залужного ходили долгое время. Одна из причин — разные взгляды на контрнаступление, которое не принесло ожидаемых результатов. Подробнее о конфликте Зеленского и Залужного — в материале URA.RU. Экипаж Ил-76 получили ордена Мужества посмертно. Награды вручили родственникам погибших. Американские чиновники признали, что Ил-76 был сбит при помощи ЗРК Patriot. Однако при этом официальные лица продолжают отказываться от комментариев по этой теме, сообщает газета The New York Times. Также между Украиной и Россией произошел новый обмен пленными. Он состоялся по формуле 100 на 100. Российская армия сбила украинский Су-25. Им управлял самый опытный пилот ВСУ Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов. По словам военкора Алексея Воеводы, Рыков был вторым по значимости в ВВС Украины. Он стал активно участвовать в боевых действиях после начала спецоперации. Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст для мобилизованных и контрактников во время мобилизации и военного положения. Для всех — это 65 лет. Для высших офицеров — 70. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Член общественного совета при Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с URA.RU рассказал, что такие изменения позволят сохранить опытных военных для целей СВО. По его словам, это также позволит военным больше заработать. ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В селе Новая Таволжанка под обстрел попал автобус, в которым были мирные жители. Пострадал один человек. После этого армия Украина нанесла удар по селу Ржевка. Были ранены пять человек.
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