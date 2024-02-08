Зеленский отправил Залужного в отставку: главное о СВО к 8 февраля

Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ вместо Залужного

08 февраля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

До отставки Залужного Зеленский обсудил с ним вопросы развития ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний предложил Залужному и «дальше быть в команде». Однако позже Зеленский заявил, что Залужный отправлен в отставку. Главные новости спецоперации к вечеру 8 февраля — в материале URA.RU. Встреча Зеленского с Залужным и отставка главкома Зеленский и Залужный обсудили вопросы изменения стратегии ВСУ. Также была поднята тема смены руководства Украины. Глава Украины официально заявил, что Залужный отправлен в отставку. На его место назначен генерал-полковник Александр Сырский. Слухи об отставке Залужного ходили долгое время. Одна из причин — разные взгляды на контрнаступление, которое не принесло ожидаемых результатов. Подробнее о конфликте Зеленского и Залужного — в материале URA.RU. Крушение Ил-76 и новый обмен пленными Экипаж Ил-76 получили ордена Мужества посмертно. Награды вручили родственникам погибших. Американские чиновники признали, что Ил-76 был сбит при помощи ЗРК Patriot. Однако при этом официальные лица продолжают отказываться от комментариев по этой теме, сообщает газета The New York Times. Также между Украиной и Россией произошел новый обмен пленными. Он состоялся по формуле 100 на 100. ВС РФ ликвидировали самого опытного пилота ВСУ Российская армия сбила украинский Су-25. Им управлял самый опытный пилот ВСУ Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов. По словам военкора Алексея Воеводы, Рыков был вторым по значимости в ВВС Украины. Он стал активно участвовать в боевых действиях после начала спецоперации. Повышение предельного возраста во время мобилизации Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст для мобилизованных и контрактников во время мобилизации и военного положения. Для всех — это 65 лет. Для высших офицеров — 70. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Член общественного совета при Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с URA.RU рассказал, что такие изменения позволят сохранить опытных военных для целей СВО. По его словам, это также позволит военным больше заработать. Обстрелы Белгородской области ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В селе Новая Таволжанка под обстрел попал автобус, в которым были мирные жители. Пострадал один человек. После этого армия Украина нанесла удар по селу Ржевка. Были ранены пять человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главком ВСУ Валерий Залужный встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний предложил Залужному и «дальше быть в команде». Однако позже Зеленский заявил, что Залужный отправлен в отставку. Главные новости спецоперации к вечеру 8 февраля — в материале URA.RU. Зеленский и Залужный обсудили вопросы изменения стратегии ВСУ. Также была поднята тема смены руководства Украины. Глава Украины официально заявил, что Залужный отправлен в отставку. На его место назначен генерал-полковник Александр Сырский. Слухи об отставке Залужного ходили долгое время. Одна из причин — разные взгляды на контрнаступление, которое не принесло ожидаемых результатов. Подробнее о конфликте Зеленского и Залужного — в материале URA.RU. Экипаж Ил-76 получили ордена Мужества посмертно. Награды вручили родственникам погибших. Американские чиновники признали, что Ил-76 был сбит при помощи ЗРК Patriot. Однако при этом официальные лица продолжают отказываться от комментариев по этой теме, сообщает газета The New York Times. Также между Украиной и Россией произошел новый обмен пленными. Он состоялся по формуле 100 на 100. Российская армия сбила украинский Су-25. Им управлял самый опытный пилот ВСУ Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов. По словам военкора Алексея Воеводы, Рыков был вторым по значимости в ВВС Украины. Он стал активно участвовать в боевых действиях после начала спецоперации. Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст для мобилизованных и контрактников во время мобилизации и военного положения. Для всех — это 65 лет. Для высших офицеров — 70. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Член общественного совета при Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с URA.RU рассказал, что такие изменения позволят сохранить опытных военных для целей СВО. По его словам, это также позволит военным больше заработать. ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В селе Новая Таволжанка под обстрел попал автобус, в которым были мирные жители. Пострадал один человек. После этого армия Украина нанесла удар по селу Ржевка. Были ранены пять человек.