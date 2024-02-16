ОНК ЯНАО: Навальный* не жаловался на здоровье

Жалобы на состояние здоровья от Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который 16 февраля умер в тюрьме, не поступали. Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ЯНАО Данил Гонтарь.
«Никаких жалоб не было — это точно. По этому поводу не было никакой информации», — заявил Данил Гонтарь. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что родственники Навального не обращались за помощью в ОНК.
Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. Навальному стало плохо во время прогулки. Точная причина смерти устанавливается.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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