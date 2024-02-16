ОНК ЯНАО: Навальный* не жаловался на здоровье

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный* умер в колонии ЯНАО 16 февраля Фото:
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Навальный скончался в колонии

Жалобы на состояние здоровья от Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который 16 февраля умер в тюрьме, не поступали. Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ЯНАО Данил Гонтарь.

«Никаких жалоб не было — это точно. По этому поводу не было никакой информации», — заявил Данил Гонтарь. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что родственники Навального не обращались за помощью в ОНК.

Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. Навальному стало плохо во время прогулки. Точная причина смерти устанавливается.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Жалобы на состояние здоровья от Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который 16 февраля умер в тюрьме, не поступали. Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ЯНАО Данил Гонтарь. «Никаких жалоб не было — это точно. По этому поводу не было никакой информации», — заявил Данил Гонтарь. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что родственники Навального не обращались за помощью в ОНК. Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. Навальному стало плохо во время прогулки. Точная причина смерти устанавливается. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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