ОНК ЯНАО: Навальный* не жаловался на здоровье

16 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный* умер в колонии ЯНАО 16 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Жалобы на состояние здоровья от Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который 16 февраля умер в тюрьме, не поступали. Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ЯНАО Данил Гонтарь. «Никаких жалоб не было — это точно. По этому поводу не было никакой информации», — заявил Данил Гонтарь. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что родственники Навального не обращались за помощью в ОНК. Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. Навальному стало плохо во время прогулки. Точная причина смерти устанавливается. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Жалобы на состояние здоровья от Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который 16 февраля умер в тюрьме, не поступали. Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ЯНАО Данил Гонтарь. «Никаких жалоб не было — это точно. По этому поводу не было никакой информации», — заявил Данил Гонтарь. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что родственники Навального не обращались за помощью в ОНК. Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. Навальному стало плохо во время прогулки. Точная причина смерти устанавливается. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов