В Перми обсудили текст закона о запрещении склонения к абортам

16 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Вместо наказания решили ввести поощрения для врачей за отказ женщины от аборта Фото: Илья Московец © URA.RU На заседании рабочей группы Общественной палаты Пермского края обсудили проект закона о запрете склонения к абортам. В документ предложили включить доплаты для врачей-гинекологов за отказ женщины прерывать беременность, передает корреспондент URA.RU с заседания. «В России есть ряд субъектов, в которых введена доплата за то, что врачи смогли отговорить женщину от аборта. В Пермском крае такой меры поддержки врачей нет. Это более исполнимо, чем отслеживать склонения к абортам», — отметила руководитель исполнительного комитета пермской «Ассоциации юристов России» Яна Дорофеева. Инициативу ввести доплату поддержал экс-министр культуры Пермского края, член краевой Общественной палаты Игорь Гладнев. Он привел пример, что в других регионах существуют доплаты гинекологам за отказ роженицы от аборта и ведение беременности от 5 до 25 тысяч рублей. А начальник отдела по родовспоможению краевого минздрава Елена Черкасова отметила, что сейчас гинекологи и так стараются отговаривать женщин делать аборты, но доплату за это не получают. Также с предложениями выступил юрист Пермской епархии отец Петр. Он предложил взять за основу уже принятый закон, но переформулировать слово «склонение», так как это спорный термин. Помимо этого отец Петр попросил добавить в текст закона информацию о том, что право женщины рожать — выполнение долга перед Богом. «Это подчеркнет детородное достоинство женщины в документе», — отметил отец Петр. Среди прочих предложений прозвучала возможность информирования школьников об опасности абортов, выдача ордена «Мать-героиня» за рождение четырех детей, а не десяти. Все эти меры по мнению участников встречи способны сократить количество абортов в Пермском крае. Ранее стало известно, что в августе 2023 года Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к аборту. В Русской православной церкви поддержали эту инициативу. Также за запрет абортов выступила экс-депутат Госдумы Инга Юмашева. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил платить женщинам, которые отказались от абортов. А пермский депутат от ЛДПР Олег Постников выступил с инициативой спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от аборта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании рабочей группы Общественной палаты Пермского края обсудили проект закона о запрете склонения к абортам. В документ предложили включить доплаты для врачей-гинекологов за отказ женщины прерывать беременность, передает корреспондент URA.RU с заседания. «В России есть ряд субъектов, в которых введена доплата за то, что врачи смогли отговорить женщину от аборта. В Пермском крае такой меры поддержки врачей нет. Это более исполнимо, чем отслеживать склонения к абортам», — отметила руководитель исполнительного комитета пермской «Ассоциации юристов России» Яна Дорофеева. Инициативу ввести доплату поддержал экс-министр культуры Пермского края, член краевой Общественной палаты Игорь Гладнев. Он привел пример, что в других регионах существуют доплаты гинекологам за отказ роженицы от аборта и ведение беременности от 5 до 25 тысяч рублей. А начальник отдела по родовспоможению краевого минздрава Елена Черкасова отметила, что сейчас гинекологи и так стараются отговаривать женщин делать аборты, но доплату за это не получают. Также с предложениями выступил юрист Пермской епархии отец Петр. Он предложил взять за основу уже принятый закон, но переформулировать слово «склонение», так как это спорный термин. Помимо этого отец Петр попросил добавить в текст закона информацию о том, что право женщины рожать — выполнение долга перед Богом. «Это подчеркнет детородное достоинство женщины в документе», — отметил отец Петр. Среди прочих предложений прозвучала возможность информирования школьников об опасности абортов, выдача ордена «Мать-героиня» за рождение четырех детей, а не десяти. Все эти меры по мнению участников встречи способны сократить количество абортов в Пермском крае. Ранее стало известно, что в августе 2023 года Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к аборту. В Русской православной церкви поддержали эту инициативу. Также за запрет абортов выступила экс-депутат Госдумы Инга Юмашева. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил платить женщинам, которые отказались от абортов. А пермский депутат от ЛДПР Олег Постников выступил с инициативой спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от аборта.