В РПЦ поддержали отказ регионов от склонению к абортам

01 декабря 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Владимир Легойда приехал с рабочим визитом в Екатеринбург, где встретился с журналистами Фото: Илья Московец © URA.RU В Русской православной церкви положительно относятся к тому, что частные клиники в некоторых регионах стали отказываться от склонению к абортам. Об этом в ходе рабочего визита в Екатеринбург заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «После заявления патриарха Кирилла [предложившего принять закон о запрете склонения к аборту] подобная практика стала вводиться в регионах. Это нами приветствуется, потому что соответствует тому, о чем говорил патриарх. В частных клиниках ситуация неконтролируемая. Мы в диалоге с государством, потому что для страны это связано с демографией, для нас — с нравственностью и недопустимостью детоубийства», — отметил Легойда. Также он добавил, что сейчас у церкви с государством такие отношения, которых не было за тысячелетнюю историю РПЦ. «Нынешняя ситуация — правда уникальна, церковь никогда не была так свобода в своей внутренней жизни как сейчас», — отметил Легойда. В середине ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил на федеральном уровне ввести в России запрет на склонение женщин к совершению аборта. После этого меры против абортов ввели или стали обсуждать в 11 регионах РФ. В частности, прерывать беременность у женщин отказались частные клиники в Крыму, в Курской области, Мордовии и Татарстане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Русской православной церкви положительно относятся к тому, что частные клиники в некоторых регионах стали отказываться от склонению к абортам. Об этом в ходе рабочего визита в Екатеринбург заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «После заявления патриарха Кирилла [предложившего принять закон о запрете склонения к аборту] подобная практика стала вводиться в регионах. Это нами приветствуется, потому что соответствует тому, о чем говорил патриарх. В частных клиниках ситуация неконтролируемая. Мы в диалоге с государством, потому что для страны это связано с демографией, для нас — с нравственностью и недопустимостью детоубийства», — отметил Легойда. Также он добавил, что сейчас у церкви с государством такие отношения, которых не было за тысячелетнюю историю РПЦ. «Нынешняя ситуация — правда уникальна, церковь никогда не была так свобода в своей внутренней жизни как сейчас», — отметил Легойда. В середине ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил на федеральном уровне ввести в России запрет на склонение женщин к совершению аборта. После этого меры против абортов ввели или стали обсуждать в 11 регионах РФ. В частности, прерывать беременность у женщин отказались частные клиники в Крыму, в Курской области, Мордовии и Татарстане.