Жители Тюмени проводят незаконные ЛГБТ*- вечеринки

Тюменцы снимают загородные дома для проведения незаконных ЛГБТ*- вечеринок

Тюменцы снимают загородные дома для проведения закрытых незаконных ЛГБТ*-вечеринок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени ЛГБТ*-активисты (движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) устраивают незаконные закрытые вечеринки в загородных домах, арендованных специально для этого. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, такие тусовки проходят в формате «для своих» и при соблюдении мер строгой конспирации.

«Вечеринки ЛГБТ*-активистов проходят несколько раз месяц. На них встречаются люди, которые хорошо друг друга знают. Посторонним туда просто не попасть. Детали встреч обсуждаются в закрытых telegram-каналах. Также соблюдаются другие меры конспирации. Например, участникам тусовки могут до последнего не говорить, где именно она пройдет. Или сказать сначала один адрес, а за час до начала вечеринки назвать другой», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что иногда за участие в ЛГБТ*-вечеринках берут плату. «Это не символические 200—300 рублей за вход, как на обычных дискотеках, а более серьезные деньги. Иногда стоимость „билетов“ может начинаться от 5000—10000 рублей. Участники таких мероприятий, как правило, люди не бедные. Могут себе позволить», — добавил инсайдер URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией международное общественное движение ЛГБТ*. Также его запретили на территории России.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация