В офисе Зеленского объяснили важность Авдеевки для Украины

Подоляк: Авдеевка имеет для Украины оперативное значение

16 февраля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка важна для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авдеевка имеет для Украины не только символическое значение, но и важна в оперативном плане. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Это не о символизме, это об оперативной важности определенной территории», — заявил Михаил Подоляк, его слова приводит газета Guardian . Он отметил, что если украинские солдаты потеряют город, то ВС РФ смогут построить логистические коридоры. Они будут использоваться для большей части фронта. До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ВСУ уже начали отступать из Авдеевки. Украинские военные отмечают, что отступление — это вопрос времени. Командующий украинскими силами Александр Тарнавский рассказал, что бойцы ВСУ уже сдали укрепрайон «Зенит». Он также отметил, что в центре города идут ожесточенные бои, передает «Утро.ру».

Авдеевка имеет для Украины не только символическое значение, но и важна в оперативном плане. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Это не о символизме, это об оперативной важности определенной территории», — заявил Михаил Подоляк, его слова приводит газета Guardian. Он отметил, что если украинские солдаты потеряют город, то ВС РФ смогут построить логистические коридоры. Они будут использоваться для большей части фронта. До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ВСУ уже начали отступать из Авдеевки. Украинские военные отмечают, что отступление — это вопрос времени. Командующий украинскими силами Александр Тарнавский рассказал, что бойцы ВСУ уже сдали укрепрайон «Зенит». Он также отметил, что в центре города идут ожесточенные бои, передает «Утро.ру».