В МИД РФ ответили на обвинения по поводу смерти Навального*

МИД РФ: Западу нужно быть сдержаннее, говоря о смерти Навального*
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
В МИД РФ отметили, что Западу следует быть сдержаннее в обвинениях РФ в смерти Навального* Фото:
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МИД РФ высказал свою позицию по поводу обвинений в адрес России из-за смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), заявив, что странам Запада нужно дождаться результатов судмедэкспертизы. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале.

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«Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», — написало ведомство в telegram-канале. Также в МИД РФ задались вопросом, почему для Белого дома смерть Навального* оказалась важнее гибели журналиста Гонсало Лиры, которого мучили в тюрьме Украины. При этом в ведомстве отметили, что смерть человека всегда является трагедией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция западных стран на смерть политика является саморазоблачительной. Это связано с прямыми обвинениями России в смерти Навального*. По ее словам, судмедэкспертиза еще не проводилась, но Запад уже подготовил свои выводы по поводу ЧП.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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МИД РФ высказал свою позицию по поводу обвинений в адрес России из-за смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), заявив, что странам Запада нужно дождаться результатов судмедэкспертизы. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале. «Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», — написало ведомство в telegram-канале. Также в МИД РФ задались вопросом, почему для Белого дома смерть Навального* оказалась важнее гибели журналиста Гонсало Лиры, которого мучили в тюрьме Украины. При этом в ведомстве отметили, что смерть человека всегда является трагедией. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция западных стран на смерть политика является саморазоблачительной. Это связано с прямыми обвинениями России в смерти Навального*. По ее словам, судмедэкспертиза еще не проводилась, но Запад уже подготовил свои выводы по поводу ЧП. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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