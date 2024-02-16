В МИД РФ ответили на обвинения по поводу смерти Навального*

МИД РФ: Западу нужно быть сдержаннее, говоря о смерти Навального*

16 февраля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

В МИД РФ отметили, что Западу следует быть сдержаннее в обвинениях РФ в смерти Навального* Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии МИД РФ высказал свою позицию по поводу обвинений в адрес России из-за смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), заявив, что странам Запада нужно дождаться результатов судмедэкспертизы. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале. Новость по теме Как Запад отреагировал на смерть Навального* «Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», — написало ведомство в telegram-канале . Также в МИД РФ задались вопросом, почему для Белого дома смерть Навального* оказалась важнее гибели журналиста Гонсало Лиры, которого мучили в тюрьме Украины. При этом в ведомстве отметили, что смерть человека всегда является трагедией. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция западных стран на смерть политика является саморазоблачительной. Это связано с прямыми обвинениями России в смерти Навального*. По ее словам, судмедэкспертиза еще не проводилась, но Запад уже подготовил свои выводы по поводу ЧП. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

МИД РФ высказал свою позицию по поводу обвинений в адрес России из-за смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), заявив, что странам Запада нужно дождаться результатов судмедэкспертизы. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале. «Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», — написало ведомство в telegram-канале. Также в МИД РФ задались вопросом, почему для Белого дома смерть Навального* оказалась важнее гибели журналиста Гонсало Лиры, которого мучили в тюрьме Украины. При этом в ведомстве отметили, что смерть человека всегда является трагедией. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция западных стран на смерть политика является саморазоблачительной. Это связано с прямыми обвинениями России в смерти Навального*. По ее словам, судмедэкспертиза еще не проводилась, но Запад уже подготовил свои выводы по поводу ЧП. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов