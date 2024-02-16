Адвокат Харламов: ФСИН должна выдать родным тело Навального*

16 февраля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный не осужден по статьям при которых его тело бы не отдали родственникам, сказал Евгений Харламов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Тело Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) должны будут выдать семье. Об этом заявил в беседе с URA.RU почетный адвокат России, бывший начальник криминальной милиции Евгений Харламов. Конституционный суд РФ признает законным не выдавать тела террористов их родственникам. Такая практика соответствует статье 55. Допускается временное ограничение прав и свобод граждан для защиты конституционного строя, нравственности. Так как выдача тел способна создать угрозу общественной безопасности, может спровоцировать массовые столкновения и повлечь новые жертвы, а места захоронения террористов могут стать объектами культа. Новость по теме Алексей Навальный* умер в колонии: что известно на данный момент «Я нигде не слышал, не читал, не видел, чтобы его кто-то признал террористом. Он, насколько известно, не за это осужден, [за терроризм] не привлекался. Поэтому тут вопрос так даже стоять не может. На мой взгляд, не выдавать тела умершего в условиях следственного изолятора либо трудовой колонии не имеет никаких правовых, законных оснований», — сказал Евгений Харламов. Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Медики более получаса пытались его реанимировать. Лидеры западных стран заявили, что опечалены новостями о смерти Навального. Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин считает, что Запад может использовать произошедшее, чтобы ввести новые санкции. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тело Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) должны будут выдать семье. Об этом заявил в беседе с URA.RU почетный адвокат России, бывший начальник криминальной милиции Евгений Харламов. Конституционный суд РФ признает законным не выдавать тела террористов их родственникам. Такая практика соответствует статье 55. Допускается временное ограничение прав и свобод граждан для защиты конституционного строя, нравственности. Так как выдача тел способна создать угрозу общественной безопасности, может спровоцировать массовые столкновения и повлечь новые жертвы, а места захоронения террористов могут стать объектами культа. «Я нигде не слышал, не читал, не видел, чтобы его кто-то признал террористом. Он, насколько известно, не за это осужден, [за терроризм] не привлекался. Поэтому тут вопрос так даже стоять не может. На мой взгляд, не выдавать тела умершего в условиях следственного изолятора либо трудовой колонии не имеет никаких правовых, законных оснований», — сказал Евгений Харламов. Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Медики более получаса пытались его реанимировать. Лидеры западных стран заявили, что опечалены новостями о смерти Навального. Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин считает, что Запад может использовать произошедшее, чтобы ввести новые санкции. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов