Guardian: ВСУ сдадут Авдеевку, но рискуют потерять много солдат

16 февраля 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

ВСУ не способны удержать Авдеевку, заявил военный из армии Украины Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в любом случае утратит контроль над Авдеевкой. Однако ВСУ могут потерять десятки тысяч военных в попытках сохранить город. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванного украинского военного. «Скорее всего, мы потеряем Авдеевку. Мы потратим десятки тысяч украинских жизней в попытке удержать ее немного дольше», — заявил военный в разговоре с газетой . ВСУ близки к тому, чтобы сдать Авдеевку. Об этом заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что на это повлияли нехватка боеприпасов и задержка военной помощи со стороны США. Сложную ситуацию признал и президент Украины Владимир Зеленский. Более подробно — в материале URA.RU. Бригада ВСУ, которая была срочно отправлена в город, заявила об окружении. Военные отметили, что ВС РФ продолжают активную ротацию войск, передает «Ридус». Освобождение Авдеевки позволит российской армии защитить Донецк, главный город ДНР, от обстрелов. СМИ сообщают, что наступление РФ на этом участке фронта стало одним крупнейших за последний год.

Украина в любом случае утратит контроль над Авдеевкой. Однако ВСУ могут потерять десятки тысяч военных в попытках сохранить город. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванного украинского военного. «Скорее всего, мы потеряем Авдеевку. Мы потратим десятки тысяч украинских жизней в попытке удержать ее немного дольше», — заявил военный в разговоре с газетой. ВСУ близки к тому, чтобы сдать Авдеевку. Об этом заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что на это повлияли нехватка боеприпасов и задержка военной помощи со стороны США. Сложную ситуацию признал и президент Украины Владимир Зеленский. Более подробно — в материале URA.RU. Бригада ВСУ, которая была срочно отправлена в город, заявила об окружении. Военные отметили, что ВС РФ продолжают активную ротацию войск, передает «Ридус». Освобождение Авдеевки позволит российской армии защитить Донецк, главный город ДНР, от обстрелов. СМИ сообщают, что наступление РФ на этом участке фронта стало одним крупнейших за последний год.