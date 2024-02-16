Совкомбанк заявил о намерении купить «Хоум банк»

До конца 2024 года Совкомбанк планирует закрыть сделку о покупке «Хоум банка» (бывший «Хоум кредит банк»). Это следует из сообщения Совкомбанка.
«Совкомбанк объявляет о намерении приобрести „Хоум банк“. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений», — сказано в сообщении, его приводит ТАСС.
Сделка будет проходить в два этапа. На первом — покупка больше половины акций «Хоум банка» за счет выпуска новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором — покупка остальных 49% акций в рассрочку до 2025 года.
В России «Хоум Банк» работал с 2002 года под брендом «Хоум Кредит». В 2023 произошла смена имени из-за ухода чешского Home Credit B. V. из числа акционеров.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.