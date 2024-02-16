Экономика Бизнес Совкомбанк заявил о намерении купить «Хоум банк» 16 февраля 2024 в 21:37 Размер текста - 17 + Совкомбанк хочет полностью купить «Хоум банк» до конца 2024 года Фото: Алексей Андронов © URA.RU До конца 2024 года Совкомбанк планирует закрыть сделку о покупке «Хоум банка» (бывший «Хоум кредит банк»). Это следует из сообщения Совкомбанка. «Совкомбанк объявляет о намерении приобрести „Хоум банк“. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений», — сказано в сообщении, его приводит ТАСС. Сделка будет проходить в два этапа. На первом — покупка больше половины акций «Хоум банка» за счет выпуска новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором — покупка остальных 49% акций в рассрочку до 2025 года. В России «Хоум Банк» работал с 2002 года под брендом «Хоум Кредит». В 2023 произошла смена имени из-за ухода чешского Home Credit B. V. из числа акционеров. До конца 2024 года Совкомбанк планирует закрыть сделку о покупке «Хоум банка» (бывший «Хоум кредит банк»). Это следует из сообщения Совкомбанка. «Совкомбанк объявляет о намерении приобрести „Хоум банк“. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений», — сказано в сообщении, его приводит ТАСС. Сделка будет проходить в два этапа. На первом — покупка больше половины акций «Хоум банка» за счет выпуска новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором — покупка остальных 49% акций в рассрочку до 2025 года. В России «Хоум Банк» работал с 2002 года под брендом «Хоум Кредит». В 2023 произошла смена имени из-за ухода чешского Home Credit B. V. из числа акционеров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям