Совкомбанк заявил о намерении купить «Хоум банк»

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Город зимой. Сургут, банк совкомбанк, совкомбанк
Совкомбанк хочет полностью купить «Хоум банк» до конца 2024 года Фото:

До конца 2024 года Совкомбанк планирует закрыть сделку о покупке «Хоум банка» (бывший «Хоум кредит банк»). Это следует из сообщения Совкомбанка.

«Совкомбанк объявляет о намерении приобрести „Хоум банк“. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений», — сказано в сообщении, его приводит ТАСС.

Сделка будет проходить в два этапа. На первом — покупка больше половины акций «Хоум банка» за счет выпуска новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором — покупка остальных 49% акций в рассрочку до 2025 года.

В России «Хоум Банк» работал с 2002 года под брендом «Хоум Кредит». В 2023 произошла смена имени из-за ухода чешского Home Credit B. V. из числа акционеров.

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До конца 2024 года Совкомбанк планирует закрыть сделку о покупке «Хоум банка» (бывший «Хоум кредит банк»). Это следует из сообщения Совкомбанка. «Совкомбанк объявляет о намерении приобрести „Хоум банк“. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений», — сказано в сообщении, его приводит ТАСС. Сделка будет проходить в два этапа. На первом — покупка больше половины акций «Хоум банка» за счет выпуска новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором — покупка остальных 49% акций в рассрочку до 2025 года. В России «Хоум Банк» работал с 2002 года под брендом «Хоум Кредит». В 2023 произошла смена имени из-за ухода чешского Home Credit B. V. из числа акционеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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