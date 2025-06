Иран разнес больницу «Сорока» в Беэр-Шеве, выпустив по Израилю порядка 30 ракет: рассказываем, что происходит

На юге Израиля иранская ракета попала в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве

Иран нанес ракетный удар по больнице «Сорока» на юге Израиля Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Иран выпустил не менее 30 ракет в сторону Израиля. Одна из ракет попала в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве, расположенном на юге Израиля. В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС атакуют Тегеран и другие районы Ирана. Как сообщают иностранные СМИ, США готовятся нанести удар по Тегерану в ближайшие дни. Подробности ирано-израильского конфликта — в материале URA.RU. Удар Ирана по больнице в Беэр-Шеве Иранская ракета нанесла удар по больнице «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге Израиля. В результате атаки здание серьезно пострадало. Людей просят пока не приходить в больницу. Об этом сообщает The Guardian. «Сообщается о прямом попадании в больницу „Сорока“ в Беэр-Шеве на юге Израиля. Более подробная информация будет опубликована позже. В настоящее время мы оцениваем ущерб, включая травмы. Мы просим общественность не приходить в больницу в это время», — говорится в публикации The Guardian. Сообщается, что пациентов переводят в другие больницы на юге страны. Известно, что в «Сороке» имеется более 1000 больничных коек. Сам центр обслуживает около 1 миллиона жителей юга Израиля. В заявлении больницы говорится, что несколько частей медицинского центра были повреждены, а в отделении неотложной помощи оказывается помощь нескольким пациентам с легкими травмами. Больница была закрыта для всех новых пациентов, за исключением случаев, представляющих угрозу для жизни. Пока неясно, сколько человек получили ранения в результате удара. Несколько частей больницы оказались повреждены в следствие иранской атаки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, «главной целью» ракетной атаки Ирана утром в четверг были «крупный штаб командования и разведки [израильской армии] и лагерь военной разведки ЦАХАЛ в технологическом парке Гав-Ям». Последнее, по данным агентства IRNA, как раз и было расположено рядом с больницей «Сорока». Удар Ирана по израильской больнице был «преднамеренным» и «преступным». Об этом в соцсетях заявила заместитель МИД Израиля Шаррен Хаскель. «Иран только что нанес удар баллистической ракетой по больнице Сорока в Беэр-Шеве. Это не военная база. Больница. Это главный медицинский центр всего израильского региона. Преднамеренно. Преступно. Гражданская цель. Мир должен высказаться», — написала Хаскель в соцсети X. Израиль перехватывает иранские ракеты Израиль перехватил не менее 20 иранских ракет за последнюю ночь Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Еще одна иранская баллистическая ракета поразила город Холон к югу от Тель-Авива, сообщает Times of Israel. Ссылаясь на экстренные службы, издание сообщило, что один человек получил серьезные ранения, а еще два десятка получили легкие травмы. По данным израильской спасательной службы, в результате последних иранских ракетных ударов пострадали по меньшей мере 47 человек. Представитель службы в своем заявлении сообщил, что врачи оказывают медицинскую помощь. По его словам, три человека сейчас находятся в тяжелом состоянии, а двое — в состоянии средней степени тяжести. Он также добавил, что «42 человека получили легкие ранения от осколков и взрывной волны, а 18 гражданских лиц получили ранения, когда бежали в укрытие». В сторону Израиля было выпущено около 30 ракет, сообщает газета Times of Israel. По информации telegram-канала Tasnimnews, в зоне досягаемости иранских ракет находится не менее 10 военных баз США. Кроме того, в соцсетях распространяются кадры с уничтожением иранской ракеты в небе над Израилем. Израиль вновь атаковал Иран ВВС Израиля наносят удары по Тегерану и другим районам в Иране. Об этом рассказала ЦАХАЛ. «ВВС Израиля в настоящее время наносят серию ударов в Тегеране и другим районах в Иране», — сообщает армия обороны Израиля. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Сообщается, что в рамках операции по уничтожению военных объектов было использовано более 100 боеприпасов, выпущенных 40 истребителями. Израильские ВВС также атаковали объект в Натанзе, который, по данным разведки, использовался для разработки ядерного оружия. В США считают, что Иран несет ядерную угрозу всему миру США не допустят появления у Ирана ядерного оружия, поскольку это будет представлять опасность для безопасности всего мира. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. «Ни в коем случае нельзя позволить, придется ли для этого воевать или нет, чтобы у Ирана было ядерное оружие, потому что весь мир взорвется. Мы этого не допустим», — сказал Трамп. США готовятся нанести удар по Тегерану США могут нанести удар по территории Ирана уже в эти выходные Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Американские высокопоставленные чиновники рассматривают вариант нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. Отдельные собеседники агентства уточняют, что атака может быть осуществлена уже в предстоящие выходные. Один из источников отметил, что руководство ряда федеральных ведомств США также приступило к подготовительным мероприятиям в связи с возможной атакой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни... Ситуация все еще развивается и может измениться», — передает слова собеседников Bloomberg. Филиппины эвакуировали чиновников из Израиля Филиппины эвакуировали 21 своего чиновника из Израиля в Иорданию и готовятся эвакуировать первую группу филиппинских мигрантов в ближайшие дни, пишет The Giardian. Правительство Филиппин сообщило, что на данный момент получило 178 запросов на репатриацию. Всего в Израиле проживает более 30 000 филиппинцев, многие из которых работают в сфере обслуживания. Сообщается, что один филиппинец остается в критическом состоянии после ответных авиаударов Ирана по Израилю, а другой получил травмы средней тяжести. Израиль и Иран могут договориться Российская сторона внесла на рассмотрение международного сообщества предложения, направленные на разрешение проблем, связанных с иранской ядерной программой, а также на устранение обеспокоенности, выражаемой Израилем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля. 