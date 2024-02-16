Из-за морозов в Салехарде перенесли «Лыжню России»

17 февраля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Завершающая «Лыжню России» в ЯНАО гонка перенесена на неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде всероссийская массовая гонка «Лыжня России» из-за морозов перенесена на 25 февраля. Об этом сообщили в мэрии города. «Друзья, на выходных обещают сильный мороз. Поэтому мы вынуждены перенести „Лыжню России“ на следующие выходные», — написано в telegram-канале ведомства. В Салехарде должна пройти завершающая гонка. Ранее она была назначена на 18 февраля. В Ноябрьске (ЯНАО) 10 февраля стартовал Всероссийский массовый забег «Лыжня России — 2024». Забеги в девяти муниципалитетах округа должны были продлиться до 18 февраля.

В Салехарде всероссийская массовая гонка «Лыжня России» из-за морозов перенесена на 25 февраля. Об этом сообщили в мэрии города. «Друзья, на выходных обещают сильный мороз. Поэтому мы вынуждены перенести „Лыжню России“ на следующие выходные», — написано в telegram-канале ведомства. В Салехарде должна пройти завершающая гонка. Ранее она была назначена на 18 февраля. В Ноябрьске (ЯНАО) 10 февраля стартовал Всероссийский массовый забег «Лыжня России — 2024». Забеги в девяти муниципалитетах округа должны были продлиться до 18 февраля.