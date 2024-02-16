16 февраля 2024

Из-за морозов в Салехарде перенесли «Лыжню России»

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Третий день Уральской лыжной многодневки. Екатеринбург , лыжник, спортсмен, лыжи
Завершающая «Лыжню России» в ЯНАО гонка перенесена на неделю Фото:

В Салехарде всероссийская массовая гонка «Лыжня России» из-за морозов перенесена на 25 февраля. Об этом сообщили в мэрии города.

«Друзья, на выходных обещают сильный мороз. Поэтому мы вынуждены перенести „Лыжню России“ на следующие выходные», — написано в telegram-канале ведомства.

В Салехарде должна пройти завершающая гонка. Ранее она была назначена на 18 февраля.

В Ноябрьске (ЯНАО) 10 февраля стартовал Всероссийский массовый забег «Лыжня России — 2024». Забеги в девяти муниципалитетах округа должны были продлиться до 18 февраля.

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В Салехарде всероссийская массовая гонка «Лыжня России» из-за морозов перенесена на 25 февраля. Об этом сообщили в мэрии города. «Друзья, на выходных обещают сильный мороз. Поэтому мы вынуждены перенести „Лыжню России“ на следующие выходные», — написано в telegram-канале ведомства. В Салехарде должна пройти завершающая гонка. Ранее она была назначена на 18 февраля. В Ноябрьске (ЯНАО) 10 февраля стартовал Всероссийский массовый забег «Лыжня России — 2024». Забеги в девяти муниципалитетах округа должны были продлиться до 18 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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