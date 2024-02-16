Из-за морозов в Салехарде перенесли «Лыжню России»

Завершающая «Лыжню России» в ЯНАО гонка перенесена на неделю
В Салехарде всероссийская массовая гонка «Лыжня России» из-за морозов перенесена на 25 февраля. Об этом сообщили в мэрии города.
«Друзья, на выходных обещают сильный мороз. Поэтому мы вынуждены перенести „Лыжню России“ на следующие выходные», — написано в telegram-канале ведомства.
В Салехарде должна пройти завершающая гонка. Ранее она была назначена на 18 февраля.
В Ноябрьске (ЯНАО) 10 февраля стартовал Всероссийский массовый забег «Лыжня России — 2024». Забеги в девяти муниципалитетах округа должны были продлиться до 18 февраля.
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