В ЯНАО дан старт Всероссийскому забегу «Лыжня России — 2024»

10 февраля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

В ЯНАО спортивные забеги лыжников продлятся до 18 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 10 февраля стартовал Всероссийский массовый забег «Лыжня России — 2024». Забеги в девяти муниципалитетах округа продлятся до 18 февраля. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Первый массовый старт на Ямале — одновременно со всероссийским — состоялся в Ноябрьске на лыжной базе спортивной школы „Олимпиец“. Акция проходит в 17 раз, забеги продлятся до 18 февраля в девяти муниципалитетах региона», — сообщаются на сайте окружных властей. Массовые лыжные гонки прошли также в Новом Уренгое, Губкинском, Надыме и Тарко-Сале. Два массовых старта пройдут 11 февраля в Лабытнанги и поселке Тазовском, а 17 февраля — в селе Мужи Шурышкарского района. Завершится акция лыжной гонке в Салехарде 18 февраля. Всероссийское спортивное мероприятие стартовала в регионах России. В Тюмени гонка прошла в лесопарке имени Ю.А. Гагарина. Открыла ее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В Пермском крае на старт вышло около десяти жителей региона.

В Ноябрьске (ЯНАО) 10 февраля стартовал Всероссийский массовый забег «Лыжня России — 2024». Забеги в девяти муниципалитетах округа продлятся до 18 февраля. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Первый массовый старт на Ямале — одновременно со всероссийским — состоялся в Ноябрьске на лыжной базе спортивной школы „Олимпиец“. Акция проходит в 17 раз, забеги продлятся до 18 февраля в девяти муниципалитетах региона», — сообщаются на сайте окружных властей. Массовые лыжные гонки прошли также в Новом Уренгое, Губкинском, Надыме и Тарко-Сале. Два массовых старта пройдут 11 февраля в Лабытнанги и поселке Тазовском, а 17 февраля — в селе Мужи Шурышкарского района. Завершится акция лыжной гонке в Салехарде 18 февраля. Всероссийское спортивное мероприятие стартовала в регионах России. В Тюмени гонка прошла в лесопарке имени Ю.А. Гагарина. Открыла ее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В Пермском крае на старт вышло около десяти жителей региона.