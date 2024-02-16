16 февраля 2024

Маму первоклассника челябинской школы из-за ссоры с мигрантами вызовут в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, зима, ученики, дети, школа, школьники, 30 школа
Конфликт в челябинской школе среди детей не имеет отношения к межнациональной теме Фото:
новость из сюжета
Конфликт в челябинской школе с детьми-мигрантов

С мамой одного из ребенка, замешанного в конфликте с мигрантами в челябинской школе №30, разберется полиция. Женщина не готова к компромиссу и оскорбляет педагогов, сообщает первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Вчера мы встретились большой рабочей группой, чтобы разобраться в конфликте между первоклассниками челябинской школы №30, который был обнародован на этой неделе… Стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова ни к какому к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях», — пишет Гехт в своем telegram-канале.

Женщину пригласят в отделение полиции для разговора. Ее позиция имеет признаки разжигания межнациональной розни, отмечает Гехт. Дети родительницы сейчас находятся в состоянии стресса, поэтому с женщиной продолжат вести конструктивный диалог в интересах школьников.

Гехт еще раз отметила, что конфликт никакого отношения к межнациональной теме не имеет. Это обычная ссора среди детей внутри класса. Со школьниками сейчас работают психологи-медиаторы. С родителями и детьми учеников класса также пообщаются психологи. «Будем пресекать все элементы разжигания межнациональной розни и всегда будем стоять на стороне детей», — добавила вице-губернатор.

Конфликт между детьми мигрантов и другими одноклассниками разгорелся в одном из коррекционных первых классов школы №30 Челябинска. По информации источника URA.RU, катализатором стало высказывание девочки в сторону ребенка из семьи мигрантов. Последний ответил на ее провокацию.

Родители первоклассников записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Ситуацией занялось следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки. К инциденту также подключилась прокуратура.

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С мамой одного из ребенка, замешанного в конфликте с мигрантами в челябинской школе №30, разберется полиция. Женщина не готова к компромиссу и оскорбляет педагогов, сообщает первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «Вчера мы встретились большой рабочей группой, чтобы разобраться в конфликте между первоклассниками челябинской школы №30, который был обнародован на этой неделе… Стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова ни к какому к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях», — пишет Гехт в своем telegram-канале. Женщину пригласят в отделение полиции для разговора. Ее позиция имеет признаки разжигания межнациональной розни, отмечает Гехт. Дети родительницы сейчас находятся в состоянии стресса, поэтому с женщиной продолжат вести конструктивный диалог в интересах школьников. Гехт еще раз отметила, что конфликт никакого отношения к межнациональной теме не имеет. Это обычная ссора среди детей внутри класса. Со школьниками сейчас работают психологи-медиаторы. С родителями и детьми учеников класса также пообщаются психологи. «Будем пресекать все элементы разжигания межнациональной розни и всегда будем стоять на стороне детей», — добавила вице-губернатор. Конфликт между детьми мигрантов и другими одноклассниками разгорелся в одном из коррекционных первых классов школы №30 Челябинска. По информации источника URA.RU, катализатором стало высказывание девочки в сторону ребенка из семьи мигрантов. Последний ответил на ее провокацию. Родители первоклассников записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Ситуацией занялось следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки. К инциденту также подключилась прокуратура.
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Ссылки по теме
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