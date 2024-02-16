Маму первоклассника челябинской школы из-за ссоры с мигрантами вызовут в полицию

С мамой одного из ребенка, замешанного в конфликте с мигрантами в челябинской школе №30, разберется полиция. Женщина не готова к компромиссу и оскорбляет педагогов, сообщает первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.
«Вчера мы встретились большой рабочей группой, чтобы разобраться в конфликте между первоклассниками челябинской школы №30, который был обнародован на этой неделе… Стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова ни к какому к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях», — пишет Гехт в своем telegram-канале.
Женщину пригласят в отделение полиции для разговора. Ее позиция имеет признаки разжигания межнациональной розни, отмечает Гехт. Дети родительницы сейчас находятся в состоянии стресса, поэтому с женщиной продолжат вести конструктивный диалог в интересах школьников.
Гехт еще раз отметила, что конфликт никакого отношения к межнациональной теме не имеет. Это обычная ссора среди детей внутри класса. Со школьниками сейчас работают психологи-медиаторы. С родителями и детьми учеников класса также пообщаются психологи. «Будем пресекать все элементы разжигания межнациональной розни и всегда будем стоять на стороне детей», — добавила вице-губернатор.
Конфликт между детьми мигрантов и другими одноклассниками разгорелся в одном из коррекционных первых классов школы №30 Челябинска. По информации источника URA.RU, катализатором стало высказывание девочки в сторону ребенка из семьи мигрантов. Последний ответил на ее провокацию.
Родители первоклассников записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Ситуацией занялось следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки. К инциденту также подключилась прокуратура.
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