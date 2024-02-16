Маму первоклассника челябинской школы из-за ссоры с мигрантами вызовут в полицию

17 февраля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Конфликт в челябинской школе среди детей не имеет отношения к межнациональной теме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конфликт в челябинской школе с детьми-мигрантов С мамой одного из ребенка, замешанного в конфликте с мигрантами в челябинской школе №30, разберется полиция. Женщина не готова к компромиссу и оскорбляет педагогов, сообщает первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «Вчера мы встретились большой рабочей группой, чтобы разобраться в конфликте между первоклассниками челябинской школы №30, который был обнародован на этой неделе… Стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова ни к какому к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях», — пишет Гехт в своем telegram-канале. Женщину пригласят в отделение полиции для разговора. Ее позиция имеет признаки разжигания межнациональной розни, отмечает Гехт. Дети родительницы сейчас находятся в состоянии стресса, поэтому с женщиной продолжат вести конструктивный диалог в интересах школьников. Гехт еще раз отметила, что конфликт никакого отношения к межнациональной теме не имеет. Это обычная ссора среди детей внутри класса. Со школьниками сейчас работают психологи-медиаторы. С родителями и детьми учеников класса также пообщаются психологи. «Будем пресекать все элементы разжигания межнациональной розни и всегда будем стоять на стороне детей», — добавила вице-губернатор. Конфликт между детьми мигрантов и другими одноклассниками разгорелся в одном из коррекционных первых классов школы №30 Челябинска. По информации источника URA.RU, катализатором стало высказывание девочки в сторону ребенка из семьи мигрантов. Последний ответил на ее провокацию. Родители первоклассников записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Ситуацией занялось следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки. К инциденту также подключилась прокуратура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С мамой одного из ребенка, замешанного в конфликте с мигрантами в челябинской школе №30, разберется полиция. Женщина не готова к компромиссу и оскорбляет педагогов, сообщает первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «Вчера мы встретились большой рабочей группой, чтобы разобраться в конфликте между первоклассниками челябинской школы №30, который был обнародован на этой неделе… Стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова ни к какому к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях», — пишет Гехт в своем telegram-канале. Женщину пригласят в отделение полиции для разговора. Ее позиция имеет признаки разжигания межнациональной розни, отмечает Гехт. Дети родительницы сейчас находятся в состоянии стресса, поэтому с женщиной продолжат вести конструктивный диалог в интересах школьников. Гехт еще раз отметила, что конфликт никакого отношения к межнациональной теме не имеет. Это обычная ссора среди детей внутри класса. Со школьниками сейчас работают психологи-медиаторы. С родителями и детьми учеников класса также пообщаются психологи. «Будем пресекать все элементы разжигания межнациональной розни и всегда будем стоять на стороне детей», — добавила вице-губернатор. Конфликт между детьми мигрантов и другими одноклассниками разгорелся в одном из коррекционных первых классов школы №30 Челябинска. По информации источника URA.RU, катализатором стало высказывание девочки в сторону ребенка из семьи мигрантов. Последний ответил на ее провокацию. Родители первоклассников записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Ситуацией занялось следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки. К инциденту также подключилась прокуратура.