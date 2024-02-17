Кимаковский: ВСУ потеряли более 300 солдат, пытаясь выйти из окружения

Украинская армия понесла потери в более чем 300 человек, пытаясь выйти из окружения под Донецком. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«ВСУ пытаются вывести свои подразделения из-под Донецка. Но выйти из окружения без потерь, как и ожидалось, не выходит. Менее чем за сутки, по самым скромным подсчетам, потери вооруженных формирований Украины превысили три сотни человек», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что эта цифра может продолжать увеличиваться. Часть группировки ВСУ до сих пор остается в огневом мешке, заключил советник главы ДНР.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о полном выводе подразделений из Авдеевки в ДНР и переходе к обороне на более выгодных рубежах. При этом известно, что некоторые военнослужащие все еще находятся на авдеевском коксохимическом заводе.
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