Кимаковский: ВСУ потеряли более 300 солдат, пытаясь выйти из окружения

17 февраля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери в ходе выхода из окружения, заявил Игорь Кимаковский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия понесла потери в более чем 300 человек, пытаясь выйти из окружения под Донецком. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. «ВСУ пытаются вывести свои подразделения из-под Донецка. Но выйти из окружения без потерь, как и ожидалось, не выходит. Менее чем за сутки, по самым скромным подсчетам, потери вооруженных формирований Украины превысили три сотни человек», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что эта цифра может продолжать увеличиваться. Часть группировки ВСУ до сих пор остается в огневом мешке, заключил советник главы ДНР. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о полном выводе подразделений из Авдеевки в ДНР и переходе к обороне на более выгодных рубежах. При этом известно, что некоторые военнослужащие все еще находятся на авдеевском коксохимическом заводе.

Украинская армия понесла потери в более чем 300 человек, пытаясь выйти из окружения под Донецком. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. «ВСУ пытаются вывести свои подразделения из-под Донецка. Но выйти из окружения без потерь, как и ожидалось, не выходит. Менее чем за сутки, по самым скромным подсчетам, потери вооруженных формирований Украины превысили три сотни человек», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что эта цифра может продолжать увеличиваться. Часть группировки ВСУ до сих пор остается в огневом мешке, заключил советник главы ДНР. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о полном выводе подразделений из Авдеевки в ДНР и переходе к обороне на более выгодных рубежах. При этом известно, что некоторые военнослужащие все еще находятся на авдеевском коксохимическом заводе.