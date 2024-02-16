16 февраля 2024

Шумков анонсировал ремонт дороги Катайск — Верхняя Теча

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Шумков рассказал о планах по ремонту курганской дороги Фото:

Власти Курганской области скоро начнут поиск подрядчика, который займется ремонтом трассы Катайск — Верхняя Теча. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Выводим на торги ремонт региональной трассы Катайск — Верхняя Теча. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту в этом году, составит около 47 километров», — уточнил в посте Шумков.

Ранее Шумков сообщил, что на ремонт участка трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» протяженностью несколько десятков километров направлено свыше миллиарда рублей. Он добавил, что запланирован ремонт 12 километров дороги «Альменево — Малышево».

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Власти Курганской области скоро начнут поиск подрядчика, который займется ремонтом трассы Катайск — Верхняя Теча. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Выводим на торги ремонт региональной трассы Катайск — Верхняя Теча. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту в этом году, составит около 47 километров», — уточнил в посте Шумков. Ранее Шумков сообщил, что на ремонт участка трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» протяженностью несколько десятков километров направлено свыше миллиарда рублей. Он добавил, что запланирован ремонт 12 километров дороги «Альменево — Малышево».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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