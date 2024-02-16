Шумков анонсировал ремонт дороги Катайск — Верхняя Теча

Шумков рассказал о планах по ремонту курганской дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Курганской области скоро начнут поиск подрядчика, который займется ремонтом трассы Катайск — Верхняя Теча. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Выводим на торги ремонт региональной трассы Катайск — Верхняя Теча. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту в этом году, составит около 47 километров», — уточнил в посте Шумков.

Ранее Шумков сообщил, что на ремонт участка трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» протяженностью несколько десятков километров направлено свыше миллиарда рублей. Он добавил, что запланирован ремонт 12 километров дороги «Альменево — Малышево».