17 февраля 2024
16 февраля 2024

Доходы автобусного завода Кургана сократились за год на 41 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
Курганский завод специализируется на выпуске автобусов и троллейбусов Фото:

За год доходы Курганского автобусного завода (ООО «КАВЗ») сократились на 41 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия выросла. Об этом свидетельствует отчетность, опубликованная в сервисе «СБИС».

«В 2022 году доходы ООО „КАВЗ“ составили 2 729,3 млн рублей (снижение на 41 млн). Расходы — 2 269,7 млн рублей (снижение на 184,6 млн). Предприятие задекларировало чистую прибыль в размере 367 млн рублей (увеличение на 51 млн)» — указано в отчетных документах. По прогнозу сервиса, по итогу 2023 год завод покажет снижение доходов и расходов, чистая прибыль увеличится до 571,6 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию по теме публикации. Ответ ожидается.

ООО было зарегистрировано 19 июня 2003 года. Головной офис расположен в Кургане. «КАВЗ» специализируется на производстве автобусов и троллейбусов, работает еще по 13 направлениям. Основным заказчиком выступает Минпромторг России.

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За год доходы Курганского автобусного завода (ООО «КАВЗ») сократились на 41 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия выросла. Об этом свидетельствует отчетность, опубликованная в сервисе «СБИС». «В 2022 году доходы ООО „КАВЗ“ составили 2 729,3 млн рублей (снижение на 41 млн). Расходы — 2 269,7 млн рублей (снижение на 184,6 млн). Предприятие задекларировало чистую прибыль в размере 367 млн рублей (увеличение на 51 млн)» — указано в отчетных документах. По прогнозу сервиса, по итогу 2023 год завод покажет снижение доходов и расходов, чистая прибыль увеличится до 571,6 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию по теме публикации. Ответ ожидается. ООО было зарегистрировано 19 июня 2003 года. Головной офис расположен в Кургане. «КАВЗ» специализируется на производстве автобусов и троллейбусов, работает еще по 13 направлениям. Основным заказчиком выступает Минпромторг России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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