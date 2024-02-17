Доходы автобусного завода Кургана сократились за год на 41 млн рублей

18 февраля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Курганский завод специализируется на выпуске автобусов и троллейбусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За год доходы Курганского автобусного завода (ООО «КАВЗ») сократились на 41 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия выросла. Об этом свидетельствует отчетность, опубликованная в сервисе «СБИС». «В 2022 году доходы ООО „КАВЗ“ составили 2 729,3 млн рублей (снижение на 41 млн). Расходы — 2 269,7 млн рублей (снижение на 184,6 млн). Предприятие задекларировало чистую прибыль в размере 367 млн рублей (увеличение на 51 млн)» — указано в отчетных документах. По прогнозу сервиса, по итогу 2023 год завод покажет снижение доходов и расходов, чистая прибыль увеличится до 571,6 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию по теме публикации. Ответ ожидается. ООО было зарегистрировано 19 июня 2003 года. Головной офис расположен в Кургане. «КАВЗ» специализируется на производстве автобусов и троллейбусов, работает еще по 13 направлениям. Основным заказчиком выступает Минпромторг России.

За год доходы Курганского автобусного завода (ООО «КАВЗ») сократились на 41 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия выросла. Об этом свидетельствует отчетность, опубликованная в сервисе «СБИС». «В 2022 году доходы ООО „КАВЗ“ составили 2 729,3 млн рублей (снижение на 41 млн). Расходы — 2 269,7 млн рублей (снижение на 184,6 млн). Предприятие задекларировало чистую прибыль в размере 367 млн рублей (увеличение на 51 млн)» — указано в отчетных документах. По прогнозу сервиса, по итогу 2023 год завод покажет снижение доходов и расходов, чистая прибыль увеличится до 571,6 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию по теме публикации. Ответ ожидается. ООО было зарегистрировано 19 июня 2003 года. Головной офис расположен в Кургане. «КАВЗ» специализируется на производстве автобусов и троллейбусов, работает еще по 13 направлениям. Основным заказчиком выступает Минпромторг России.