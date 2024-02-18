Власти Шадринска не смогли включить спортплощадку в программу благоустройства

19 февраля 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

В Шадринске спортплощадка не вошла в план ремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спортплощадку в центре Шадринска (Курганская область) мэрия не может отремонтировать, поскольку объект находится на разных земельных участках. Об этом представители администрации рассказали в ответе на редакционный запрос URA.RU. «Спортплощадка на сегодняшний день не может быть включена в одну из программ благоустройства, так как находится на разных земельных участках. Часть территории принадлежит собственникам многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта, 25, другая часть находится в государственной (федеральной) собственности», — говорится в ответе представителей мэрии Шадринска. Ранее депутат гордумы Александр Бухаров рассказал URA.RU, что в центре Шадринска на улице Пролетарской находится полуразрушенная спортплощадка, которую мэр Антон Мокан пообещал благоустроить. Он добавил, что недалеко от спортплощадки в пятиэтажках много молодежи, которая желает заниматься физкультурой. Однако состояние объекта настолько ужасное, что вызывает опасения за безопасность жителей.

Спортплощадку в центре Шадринска (Курганская область) мэрия не может отремонтировать, поскольку объект находится на разных земельных участках. Об этом представители администрации рассказали в ответе на редакционный запрос URA.RU. «Спортплощадка на сегодняшний день не может быть включена в одну из программ благоустройства, так как находится на разных земельных участках. Часть территории принадлежит собственникам многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта, 25, другая часть находится в государственной (федеральной) собственности», — говорится в ответе представителей мэрии Шадринска. Ранее депутат гордумы Александр Бухаров рассказал URA.RU, что в центре Шадринска на улице Пролетарской находится полуразрушенная спортплощадка, которую мэр Антон Мокан пообещал благоустроить. Он добавил, что недалеко от спортплощадки в пятиэтажках много молодежи, которая желает заниматься физкультурой. Однако состояние объекта настолько ужасное, что вызывает опасения за безопасность жителей.