Власти Шадринска не смогли включить спортплощадку в программу благоустройства

Спортплощадку в центре Шадринска (Курганская область) мэрия не может отремонтировать, поскольку объект находится на разных земельных участках. Об этом представители администрации рассказали в ответе на редакционный запрос URA.RU.
«Спортплощадка на сегодняшний день не может быть включена в одну из программ благоустройства, так как находится на разных земельных участках. Часть территории принадлежит собственникам многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта, 25, другая часть находится в государственной (федеральной) собственности», — говорится в ответе представителей мэрии Шадринска.
Ранее депутат гордумы Александр Бухаров рассказал URA.RU, что в центре Шадринска на улице Пролетарской находится полуразрушенная спортплощадка, которую мэр Антон Мокан пообещал благоустроить. Он добавил, что недалеко от спортплощадки в пятиэтажках много молодежи, которая желает заниматься физкультурой. Однако состояние объекта настолько ужасное, что вызывает опасения за безопасность жителей.
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