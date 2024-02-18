18 февраля 2024
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16 февраля 2024

Власти Шадринска не смогли включить спортплощадку в программу благоустройства

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по улице Карла Маркса 164 в Магнитогорске, где год назад произошел взрыв. Магнитогорск. Челябинская область, спортплощадка, карла маркса 164, дом где был взрыв
В Шадринске спортплощадка не вошла в план ремонта Фото:

Спортплощадку в центре Шадринска (Курганская область) мэрия не может отремонтировать, поскольку объект находится на разных земельных участках. Об этом представители администрации рассказали в ответе на редакционный запрос URA.RU.

«Спортплощадка на сегодняшний день не может быть включена в одну из программ благоустройства, так как находится на разных земельных участках. Часть территории принадлежит собственникам многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта, 25, другая часть находится в государственной (федеральной) собственности», — говорится в ответе представителей мэрии Шадринска.

Ранее депутат гордумы Александр Бухаров рассказал URA.RU, что в центре Шадринска на улице Пролетарской находится полуразрушенная спортплощадка, которую мэр Антон Мокан пообещал благоустроить. Он добавил, что недалеко от спортплощадки в пятиэтажках много молодежи, которая желает заниматься физкультурой. Однако состояние объекта настолько ужасное, что вызывает опасения за безопасность жителей.

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Спортплощадку в центре Шадринска (Курганская область) мэрия не может отремонтировать, поскольку объект находится на разных земельных участках. Об этом представители администрации рассказали в ответе на редакционный запрос URA.RU. «Спортплощадка на сегодняшний день не может быть включена в одну из программ благоустройства, так как находится на разных земельных участках. Часть территории принадлежит собственникам многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта, 25, другая часть находится в государственной (федеральной) собственности», — говорится в ответе представителей мэрии Шадринска. Ранее депутат гордумы Александр Бухаров рассказал URA.RU, что в центре Шадринска на улице Пролетарской находится полуразрушенная спортплощадка, которую мэр Антон Мокан пообещал благоустроить. Он добавил, что недалеко от спортплощадки в пятиэтажках много молодежи, которая желает заниматься физкультурой. Однако состояние объекта настолько ужасное, что вызывает опасения за безопасность жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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