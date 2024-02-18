Свердловские гаишники избили подростка на глазах родителей друга

19 февраля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Отстранили ли гаишников от работы, доподлинно неизвестно (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) два гаишника, которых 16-летний Никита (имя изменено) обвинил в избиении, якобы сделали это на глазах у родителей его товарища Максима (имя изменено). Об этом URA.RU сообщил пострадавший. «Максим позвонил мне и сказал, чтобы я приехал к нему домой. Он сказал мне, что инспекторы просто хотят поговорить со мной. Родители Максима привезли меня к дому, один из сотрудников подошел ко мне и стал избивать. Потом меня решили поставить на колени, я не выдержал этого и опрокинул полицейского, но меня скинули и стали запинывать, все это было на глазах у Максима и его родителей», — пояснил Никита. О скандале, в который попали двое инспекторов ОГИБДД МВД «Сухоложский», URA.RU сообщило еще 7 февраля. В ту ночь, по словам Никиты, он возвращался с Максимом домой после тренировки. К ним подъехали два инспектора, и Максим оскорбил их. После этого парни попытались скрыться от силовиков, но сделать это удалось лишь Никите. Его друга автоинспекторы якобы вывезли в лес и избили. Новость по теме Отец рассказал, как его сына избили свердловские инспекторы ГИБДД Затем гаишники привезли Максима домой и потребовали позвать Никиту. «Мне тогда разбили голову, у меня все лицо было синее, гематома появилась на коленке, зуб передний был сколот. Максим и его родители не стали писать заявление, их запугали. А вот я написал», — добавил парень. «Когда меня привезли в участок, то один из полицейских сказал мне: может, скажешь еще, что я в тебя из пистолета стрелял или наручниками пристегивал к батарее? Я ответил, что такого не было, и что я буду говорить только то, что было реально», — сказал Никита. Один из инспекторов отказался от общения с корреспондентом URA.RU, а второй так и не прочитал сообщение в мессенджере. Делом, по данным агентства, занимается Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. После случившегося в ОГИБДД Сухого Лога прибыла проверка из ГУ МВД по Свердловской области. Если информация об избиении подростков подтвердится, то руководство главка примет комплекс безотлагательных мер реагирования, говорил глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сухом Логу (Свердловская область) два гаишника, которых 16-летний Никита (имя изменено) обвинил в избиении, якобы сделали это на глазах у родителей его товарища Максима (имя изменено). Об этом URA.RU сообщил пострадавший. «Максим позвонил мне и сказал, чтобы я приехал к нему домой. Он сказал мне, что инспекторы просто хотят поговорить со мной. Родители Максима привезли меня к дому, один из сотрудников подошел ко мне и стал избивать. Потом меня решили поставить на колени, я не выдержал этого и опрокинул полицейского, но меня скинули и стали запинывать, все это было на глазах у Максима и его родителей», — пояснил Никита. О скандале, в который попали двое инспекторов ОГИБДД МВД «Сухоложский», URA.RU сообщило еще 7 февраля. В ту ночь, по словам Никиты, он возвращался с Максимом домой после тренировки. К ним подъехали два инспектора, и Максим оскорбил их. После этого парни попытались скрыться от силовиков, но сделать это удалось лишь Никите. Его друга автоинспекторы якобы вывезли в лес и избили. Затем гаишники привезли Максима домой и потребовали позвать Никиту. «Мне тогда разбили голову, у меня все лицо было синее, гематома появилась на коленке, зуб передний был сколот. Максим и его родители не стали писать заявление, их запугали. А вот я написал», — добавил парень. «Когда меня привезли в участок, то один из полицейских сказал мне: может, скажешь еще, что я в тебя из пистолета стрелял или наручниками пристегивал к батарее? Я ответил, что такого не было, и что я буду говорить только то, что было реально», — сказал Никита. Один из инспекторов отказался от общения с корреспондентом URA.RU, а второй так и не прочитал сообщение в мессенджере. Делом, по данным агентства, занимается Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. После случившегося в ОГИБДД Сухого Лога прибыла проверка из ГУ МВД по Свердловской области. Если информация об избиении подростков подтвердится, то руководство главка примет комплекс безотлагательных мер реагирования, говорил глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.