Парень, которого избили свердловские гаишники, вызывал их на спарринг

Конфликт между гаишниками и подростками произошел ночью 7 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сухом Логу (Свердловская область) 16-летний Никита (имя изменено), который обвинил двоих гаишников в избиении, вызывал одного из них на спарринг. В этом подросток признался URA.RU.

«Перед тем, как они запинали меня ногами, я сказал одному из них: хочешь по-мужски все решить? Давай сделаем спарринг, придешь ко мне на тренировку и выясним отношения. Я спокойно отношусь к полицейским», — пояснил Никита.

Никита, по словам отца, занимается рукопашным боем и боксом. Он добавил URA.RU, что его сын в ту ночь говорил сотруднику ГИБДД, чтобы тот «снимал погоны».

Конфликт между двумя 16-летними подростками и двумя сотрудниками ОГИБДД МВД «Сухоложский» произошел ночью 7 февраля. По неофициальной информации, инспекторы при патрулировании заметили мальчиков, подъехали к ним, и один из парней оскорбил их. После этого подростки попытались скрыться от силовиков, но одного из них (друга Никиты) поймали.

По словам Никиты, его товарища якобы вывезли в лес и избили там. Затем гаишники привезли мальчика домой и попросили его пригласить Никиту сюда же. Когда он приехал к дому друга, то его тоже избили. Якобы это произошло на глазах у родителей его друга.

Сами гаишники, по данным URA.RU, уверяют, что заявления Никиты — вранье. Следователи организовали проверку по данному инциденту. Если факт избиений подтвердится, то руководство ГУ МВД по Свердловской области примет комплекс безотлагательных мер, говорил агентству глава пресс-службы регионального главка полковник Валерий Горелых. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.