В судах ЯНАО объявили конкурс по поиску новых судей

В суды Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги требуются новые судьи

19 февраля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ищут замену ушедшим в отставку судьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городских судах Салехарда и Нового Уренгоя не хватает судей, открыта вакансия на должность мирового судьи в Лабытнанги. Конкурс объявила квалификационная коллегия судей ЯНАО. «Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: судьи Салехардского городского суда; судьи Новоуренгойского городского суда; мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Лабытнангского городского суда. Последний день приема документов — 18 марта», — сообщает пресс-служба управления окружного судебного департамента на официальном сайте. В феврале в отставку ушли судьи Наталья Токмакова из Салехардского горсуда и Леонид Чернявский из Новоуренгойского. В конце 2023 года суд Салехарда покинул его председатель — Илья Лян, место остается вакантным.

В городских судах Салехарда и Нового Уренгоя не хватает судей, открыта вакансия на должность мирового судьи в Лабытнанги. Конкурс объявила квалификационная коллегия судей ЯНАО. «Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: судьи Салехардского городского суда; судьи Новоуренгойского городского суда; мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Лабытнангского городского суда. Последний день приема документов — 18 марта», — сообщает пресс-служба управления окружного судебного департамента на официальном сайте. В феврале в отставку ушли судьи Наталья Токмакова из Салехардского горсуда и Леонид Чернявский из Новоуренгойского. В конце 2023 года суд Салехарда покинул его председатель — Илья Лян, место остается вакантным.