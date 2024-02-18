В судах ЯНАО объявили конкурс по поиску новых судей

В городских судах Салехарда и Нового Уренгоя не хватает судей, открыта вакансия на должность мирового судьи в Лабытнанги. Конкурс объявила квалификационная коллегия судей ЯНАО.
«Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: судьи Салехардского городского суда; судьи Новоуренгойского городского суда; мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Лабытнангского городского суда. Последний день приема документов — 18 марта», — сообщает пресс-служба управления окружного судебного департамента на официальном сайте.
В феврале в отставку ушли судьи Наталья Токмакова из Салехардского горсуда и Леонид Чернявский из Новоуренгойского. В конце 2023 года суд Салехарда покинул его председатель — Илья Лян, место остается вакантным.
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