18 февраля 2024
17 февраля 2024

В судах ЯНАО объявили конкурс по поиску новых судей

В суды Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги требуются новые судьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, герб россии, суд, флаг россии, кресло судьи
В ЯНАО ищут замену ушедшим в отставку судьям Фото:

В городских судах Салехарда и Нового Уренгоя не хватает судей, открыта вакансия на должность мирового судьи в Лабытнанги. Конкурс объявила квалификационная коллегия судей ЯНАО.

«Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: судьи Салехардского городского суда; судьи Новоуренгойского городского суда; мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Лабытнангского городского суда. Последний день приема документов — 18 марта», — сообщает пресс-служба управления окружного судебного департамента на официальном сайте.

В феврале в отставку ушли судьи Наталья Токмакова из Салехардского горсуда и Леонид Чернявский из Новоуренгойского. В конце 2023 года суд Салехарда покинул его председатель — Илья Лян, место остается вакантным.

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В городских судах Салехарда и Нового Уренгоя не хватает судей, открыта вакансия на должность мирового судьи в Лабытнанги. Конкурс объявила квалификационная коллегия судей ЯНАО. «Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: судьи Салехардского городского суда; судьи Новоуренгойского городского суда; мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Лабытнангского городского суда. Последний день приема документов — 18 марта», — сообщает пресс-служба управления окружного судебного департамента на официальном сайте. В феврале в отставку ушли судьи Наталья Токмакова из Салехардского горсуда и Леонид Чернявский из Новоуренгойского. В конце 2023 года суд Салехарда покинул его председатель — Илья Лян, место остается вакантным.
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