В ЯНАО увольняются судьи

Квалификационная коллегия одобрила прошения об отставке троим судьям
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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии, герб россии, кресло судьи
Трое судей из разных судов ЯНАО подали прошения об отставке Фото:

Квалификационная коллегия судей ЯНАО на первом в этом году заседании удовлетворила прошения об отставке в отношении троих судей. Об этом сообщает пресс-служба окружного судебного департамента.

«Квалификационная коллегия судей ЯНАО удовлетворила заявление судьи Салехардского городского суда Натальи Токмаковой о прекращении ее полномочий с 7 февраля, судьи Новоуренгойского городского суда Леонида Чернявского о прекращении его полномочий с 12 февраля», — сообщается на официальном сайте ведомства. Кроме того в мае полномочия прекратят у судьи Владимира Литвинова, который служит в Новоуренгойском горсуде.

В ноябре 2023 года в почетную отставку ушел председатель Салехардского горсуда Илья Лян. Место остается вакантным, пока должность исполняет судья Данил Яковлев.

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Квалификационная коллегия судей ЯНАО на первом в этом году заседании удовлетворила прошения об отставке в отношении троих судей. Об этом сообщает пресс-служба окружного судебного департамента. «Квалификационная коллегия судей ЯНАО удовлетворила заявление судьи Салехардского городского суда Натальи Токмаковой о прекращении ее полномочий с 7 февраля, судьи Новоуренгойского городского суда Леонида Чернявского о прекращении его полномочий с 12 февраля», — сообщается на официальном сайте ведомства. Кроме того в мае полномочия прекратят у судьи Владимира Литвинова, который служит в Новоуренгойском горсуде. В ноябре 2023 года в почетную отставку ушел председатель Салехардского горсуда Илья Лян. Место остается вакантным, пока должность исполняет судья Данил Яковлев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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