В ЯНАО увольняются судьи

Квалификационная коллегия одобрила прошения об отставке троим судьям

Трое судей из разных судов ЯНАО подали прошения об отставке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Квалификационная коллегия судей ЯНАО на первом в этом году заседании удовлетворила прошения об отставке в отношении троих судей. Об этом сообщает пресс-служба окружного судебного департамента.

«Квалификационная коллегия судей ЯНАО удовлетворила заявление судьи Салехардского городского суда Натальи Токмаковой о прекращении ее полномочий с 7 февраля, судьи Новоуренгойского городского суда Леонида Чернявского о прекращении его полномочий с 12 февраля», — сообщается на официальном сайте ведомства. Кроме того в мае полномочия прекратят у судьи Владимира Литвинова, который служит в Новоуренгойском горсуде.

В ноябре 2023 года в почетную отставку ушел председатель Салехардского горсуда Илья Лян. Место остается вакантным, пока должность исполняет судья Данил Яковлев.