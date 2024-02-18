Жители ЯНАО сняли на видео грузовик, набитый тушами оленей. Видео

В Салехарде грузовик перевозил оленьи туши в открытом кузове

19 февраля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Во время движения на туши попадали выхлопные газы грузовика (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На автодороге в Салехарде очевидцы заметили грузовик, в кузове которого открыто перевозили десятки оленьих туш, на которые попадали выхлопных газы. Видео было опубликовано 17 февраля в соцсети «ВКонтакте». «Вот интересно Управление Роспотребнадзора по ЯНАО вообще не обращают внимание или это нормальное явление?», — прокомментировал увиденное в группе «ВКонтакте» «Голос Тундры» автор видеозаписи Ейко Сэротэтто. На записи видно, как выхлопные газы грузового автомобиля попадают на ничем не прикрытые оленьи туши. Корреспондент URA.RU обратился в Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу с целью получения комментария. На момент публикации ответ получен не был.

На автодороге в Салехарде очевидцы заметили грузовик, в кузове которого открыто перевозили десятки оленьих туш, на которые попадали выхлопных газы. Видео было опубликовано 17 февраля в соцсети «ВКонтакте». «Вот интересно Управление Роспотребнадзора по ЯНАО вообще не обращают внимание или это нормальное явление?», — прокомментировал увиденное в группе «ВКонтакте» «Голос Тундры» автор видеозаписи Ейко Сэротэтто. На записи видно, как выхлопные газы грузового автомобиля попадают на ничем не прикрытые оленьи туши. Корреспондент URA.RU обратился в Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу с целью получения комментария. На момент публикации ответ получен не был.