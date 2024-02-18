На автодороге в Салехарде очевидцы заметили грузовик, в кузове которого открыто перевозили десятки оленьих туш, на которые попадали выхлопных газы. Видео было опубликовано 17 февраля в соцсети «ВКонтакте».
«Вот интересно Управление Роспотребнадзора по ЯНАО вообще не обращают внимание или это нормальное явление?», — прокомментировал увиденное в группе «ВКонтакте» «Голос Тундры» автор видеозаписи Ейко Сэротэтто. На записи видно, как выхлопные газы грузового автомобиля попадают на ничем не прикрытые оленьи туши.
Корреспондент URA.RU обратился в Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу с целью получения комментария. На момент публикации ответ получен не был.
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