18 февраля 2024

Жители ЯНАО сняли на видео грузовик, набитый тушами оленей. Видео

В Салехарде грузовик перевозил оленьи туши в открытом кузове
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время движения на туши попадали выхлопные газы грузовика (архивное фото) Фото:

На автодороге в Салехарде очевидцы заметили грузовик, в кузове которого открыто перевозили десятки оленьих туш, на которые попадали выхлопных газы. Видео было опубликовано 17 февраля в соцсети «ВКонтакте».

«Вот интересно Управление Роспотребнадзора по ЯНАО вообще не обращают внимание или это нормальное явление?», — прокомментировал увиденное в группе «ВКонтакте» «Голос Тундры» автор видеозаписи Ейко Сэротэтто. На записи видно, как выхлопные газы грузового автомобиля попадают на ничем не прикрытые оленьи туши.

Корреспондент URA.RU обратился в Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу с целью получения комментария. На момент публикации ответ получен не был.

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На автодороге в Салехарде очевидцы заметили грузовик, в кузове которого открыто перевозили десятки оленьих туш, на которые попадали выхлопных газы. Видео было опубликовано 17 февраля в соцсети «ВКонтакте». «Вот интересно Управление Роспотребнадзора по ЯНАО вообще не обращают внимание или это нормальное явление?», — прокомментировал увиденное в группе «ВКонтакте» «Голос Тундры» автор видеозаписи Ейко Сэротэтто. На записи видно, как выхлопные газы грузового автомобиля попадают на ничем не прикрытые оленьи туши. Корреспондент URA.RU обратился в Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу с целью получения комментария. На момент публикации ответ получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
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