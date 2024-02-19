Россияне рискуют потерять счета в странах ближнего зарубежья

«Деловая Россия»: расчеты с РФ могут прекратить банки Узбекистана и Киргизии

20 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Работа с иностранными банками для России становится еще сложнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Расчеты с Россией могут начать закрывать не только банки Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая, но и Омана, а также стран ближнего зарубежья, таких как Узбекистан и Киргизия. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU член Московского регионального отделения «Деловая Россия», старший налоговый юрист юридической компании K&P.Group Юлия Корнева. Банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией. Также сложности возникли с рядом китайских и турецких кредитных организаций. РФ готова к любому развитию событий в контексте санкционной политики против страны, заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Новость по теме Экономист Суслов назвал главные угрозы санкционной политики 2024 года «Банки любых стран могут закрывать с нами расчеты из-за рисков вторичных санкций. В особенности риски высоки в Турции, ОАЭ, Китае, на Мальдивских островах, так как компании, инкорпорированные в данных юрисдикциях, уже попадали в санкционные списки. К ним внимание более пристальное. Однако никто не исключает и расширения санкционной географии. В зоне риска могут быть страны, которые упоминались реже, и компании, в отношении которых санкции не вводились или вводились значительно реже, в частности, Узбекистан, Кыргызстан, Оман», — сказал Юлия Корыыassssынева, Председатель комитета по ВЭД (внешнеэкономической деятельности) и цифровизации МРО «Деловая Россия» Анна Фомичева подчеркнула, что проблема с расчетами стоит очень остро. «Банки, с которыми мы сотрудничаем в рамках международной деятельности, уже подтвердили, что возникнут проблемы с открытием счетов, а также их начнут „тормозить“. В дирхамах (официальная валюта ОАЭ) уже разворачивают оплаты в Россию и из России. Банки напрямую заявили о том, что придется менять паспорта для осуществления возможности открытия и дальнейшего функционирования счетов», — отметила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Расчеты с Россией могут начать закрывать не только банки Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая, но и Омана, а также стран ближнего зарубежья, таких как Узбекистан и Киргизия. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU член Московского регионального отделения «Деловая Россия», старший налоговый юрист юридической компании K&P.Group Юлия Корнева. Банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией. Также сложности возникли с рядом китайских и турецких кредитных организаций. РФ готова к любому развитию событий в контексте санкционной политики против страны, заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Банки любых стран могут закрывать с нами расчеты из-за рисков вторичных санкций. В особенности риски высоки в Турции, ОАЭ, Китае, на Мальдивских островах, так как компании, инкорпорированные в данных юрисдикциях, уже попадали в санкционные списки. К ним внимание более пристальное. Однако никто не исключает и расширения санкционной географии. В зоне риска могут быть страны, которые упоминались реже, и компании, в отношении которых санкции не вводились или вводились значительно реже, в частности, Узбекистан, Кыргызстан, Оман», — сказал Юлия Корыыassssынева, Председатель комитета по ВЭД (внешнеэкономической деятельности) и цифровизации МРО «Деловая Россия» Анна Фомичева подчеркнула, что проблема с расчетами стоит очень остро. «Банки, с которыми мы сотрудничаем в рамках международной деятельности, уже подтвердили, что возникнут проблемы с открытием счетов, а также их начнут „тормозить“. В дирхамах (официальная валюта ОАЭ) уже разворачивают оплаты в Россию и из России. Банки напрямую заявили о том, что придется менять паспорта для осуществления возможности открытия и дальнейшего функционирования счетов», — отметила эксперт.