Расчеты с Россией могут начать закрывать не только банки Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая, но и Омана, а также стран ближнего зарубежья, таких как Узбекистан и Киргизия. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU член Московского регионального отделения «Деловая Россия», старший налоговый юрист юридической компании K&P.Group Юлия Корнева.
Банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией. Также сложности возникли с рядом китайских и турецких кредитных организаций. РФ готова к любому развитию событий в контексте санкционной политики против страны, заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Банки любых стран могут закрывать с нами расчеты из-за рисков вторичных санкций. В особенности риски высоки в Турции, ОАЭ, Китае, на Мальдивских островах, так как компании, инкорпорированные в данных юрисдикциях, уже попадали в санкционные списки. К ним внимание более пристальное. Однако никто не исключает и расширения санкционной географии. В зоне риска могут быть страны, которые упоминались реже, и компании, в отношении которых санкции не вводились или вводились значительно реже, в частности, Узбекистан, Кыргызстан, Оман», — сказал Юлия Корыыassssынева,
Председатель комитета по ВЭД (внешнеэкономической деятельности) и цифровизации МРО «Деловая Россия» Анна Фомичева подчеркнула, что проблема с расчетами стоит очень остро. «Банки, с которыми мы сотрудничаем в рамках международной деятельности, уже подтвердили, что возникнут проблемы с открытием счетов, а также их начнут „тормозить“. В дирхамах (официальная валюта ОАЭ) уже разворачивают оплаты в Россию и из России. Банки напрямую заявили о том, что придется менять паспорта для осуществления возможности открытия и дальнейшего функционирования счетов», — отметила эксперт.
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