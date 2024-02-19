19 февраля 2024

Молодой врач переехал работать в Курганскую область после окончания медколледжа

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Ярославле. Ярославль, медсестра, медицина, врач, больница, фельдшер, доктор, прием врача
Фельдшер работает заведующим ФАПа в одном из курганских округов Фото:

Молодой врач Тимофей Хохряков окончил Свердловский областной медколледж и переехал работать в Курганскую область по программе «Земский фельдшер». Он получил единовременную программу в размере 750 тысяч рублей и в течение четырех месяцев получал денежную поддержку, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Далматовской центральной районной больнице работает фельдшер Тимофей Хохряков. Он занимает должность заведующего новым модульным ФАПом в селе Красноисетское, а в регион переехал после окончания Свердловского медколледжа. Начать работу Хохряков решил в сельской местности, участвуя в программе „Земский фельдшер“», — рассказали в telegram-канале правительства.

По программе молодой специалист получил единовременную выплату в размере 750 тысяч рублей, а также в течение четырех месяцев получал денежную поддержку. ФАП в селе Красноисетское был установлен в 2023 году по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В течение 2023 года в больницы Курганской области устроились 50 молодых врачей. 27 из них пришли работать после окончания медицинского вуза и 23 — после ординатуры. Четверо врачей-терапевтов устроились в межрайонную больницу Целинного округа по программе «Земский доктор».

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Молодой врач Тимофей Хохряков окончил Свердловский областной медколледж и переехал работать в Курганскую область по программе «Земский фельдшер». Он получил единовременную программу в размере 750 тысяч рублей и в течение четырех месяцев получал денежную поддержку, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Далматовской центральной районной больнице работает фельдшер Тимофей Хохряков. Он занимает должность заведующего новым модульным ФАПом в селе Красноисетское, а в регион переехал после окончания Свердловского медколледжа. Начать работу Хохряков решил в сельской местности, участвуя в программе „Земский фельдшер“», — рассказали в telegram-канале правительства. По программе молодой специалист получил единовременную выплату в размере 750 тысяч рублей, а также в течение четырех месяцев получал денежную поддержку. ФАП в селе Красноисетское был установлен в 2023 году по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В течение 2023 года в больницы Курганской области устроились 50 молодых врачей. 27 из них пришли работать после окончания медицинского вуза и 23 — после ординатуры. Четверо врачей-терапевтов устроились в межрайонную больницу Целинного округа по программе «Земский доктор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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