Пациентка инфекционки в ЯНАО пожаловалась на больничную баланду

В больнице Нового Уренгоя пациентов кормят холодной едой

20 февраля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

В инфекционной больнице Нового Уренгоя не следят за питанием пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пациентка больницы в Новом Уренгое (ЯНАО) пожаловалась на плохую организацию питания в инфекционном отделении. Женщина сообщила URA.RU, что порции приносят холодными и невкусными. «Овсяная каша серого цвета, не понятно на каком молоке. В обед суп с овсянкой, вечером размякшая рыбная котлета с ячневой кашей. Все холодное и на вкус отвратительно, разогреть негде. Мамам давали капусту тушеную кусками и якобы говядину, но там одни жилы. Ребенок отказывается есть эту баланду, приходится ждать, когда привезут домашнюю еду», — рассказала собеседница агентства. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что руководство больницы взяло ситуацию на контроль, по данному факту будет проведена проверка, в адрес поставщика питания будет направлена претензия. «Питание в больнице лечебное, оно назначается с учетом хронических заболеваний и тяжести состояния пациентов инфекционного профиля. Поэтому не всегда еда соответствует вкусовым предпочтениям, питание диетическое, содержание соли в ней минимальное. Разогреть остывшие блюда можно, обратившись к персоналу отделения, для этого в ДИО установлены микроволновые печи», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о жалобах рожениц на условия в перинатальном центре Нового Уренгоя (ЯНАО). По словам женщин, еду, которую подают будущим мамам в пластиковых контейнерах, невозможно есть. Кроме того, в здании роддома протекает крыша и не работает лифт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пациентка больницы в Новом Уренгое (ЯНАО) пожаловалась на плохую организацию питания в инфекционном отделении. Женщина сообщила URA.RU, что порции приносят холодными и невкусными. «Овсяная каша серого цвета, не понятно на каком молоке. В обед суп с овсянкой, вечером размякшая рыбная котлета с ячневой кашей. Все холодное и на вкус отвратительно, разогреть негде. Мамам давали капусту тушеную кусками и якобы говядину, но там одни жилы. Ребенок отказывается есть эту баланду, приходится ждать, когда привезут домашнюю еду», — рассказала собеседница агентства. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что руководство больницы взяло ситуацию на контроль, по данному факту будет проведена проверка, в адрес поставщика питания будет направлена претензия. «Питание в больнице лечебное, оно назначается с учетом хронических заболеваний и тяжести состояния пациентов инфекционного профиля. Поэтому не всегда еда соответствует вкусовым предпочтениям, питание диетическое, содержание соли в ней минимальное. Разогреть остывшие блюда можно, обратившись к персоналу отделения, для этого в ДИО установлены микроволновые печи», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о жалобах рожениц на условия в перинатальном центре Нового Уренгоя (ЯНАО). По словам женщин, еду, которую подают будущим мамам в пластиковых контейнерах, невозможно есть. Кроме того, в здании роддома протекает крыша и не работает лифт.