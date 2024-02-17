В Минобороны раскрыли, когда началось бегство ВСУ из Авдеевки

Приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства войск ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки», — сообщили в ведомстве. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города, уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские военнослужащие освободили Авдеевку в ДНР, об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину. Президент направил поздравительную телеграмму бойцам. Глава ДНР Денис Пушилин считает, с освобождением города РФ меньше будут обстреливаться.
Приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства войск ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России. «Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки», — сообщили в ведомстве. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города, уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Российские военнослужащие освободили Авдеевку в ДНР, об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину. Президент направил поздравительную телеграмму бойцам. Глава ДНР Денис Пушилин считает, с освобождением города РФ меньше будут обстреливаться.