17 февраля 2024

В Минобороны раскрыли, когда началось бегство ВСУ из Авдеевки

Минобороны: приказ Сырского об оставлении Авдеевки появился после бегства ВСУ
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Брифинг Минобороны России по вновь открывшимся обстоятельствам крушения малайзийского "Боинга-777" с участием пресс-секретаря Министерства Обороны России Игоря Конашенкова. Москва, конашенков игорь
Конашенков раскрыл неудобную правду о ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства войск ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки», — сообщили в ведомстве. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города, уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военнослужащие освободили Авдеевку в ДНР, об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину. Президент направил поздравительную телеграмму бойцам. Глава ДНР Денис Пушилин считает, с освобождением города РФ меньше будут обстреливаться.

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Приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства войск ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России. «Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки», — сообщили в ведомстве. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города, уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Российские военнослужащие освободили Авдеевку в ДНР, об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину. Президент направил поздравительную телеграмму бойцам. Глава ДНР Денис Пушилин считает, с освобождением города РФ меньше будут обстреливаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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