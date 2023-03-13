Украина несет невиданные для НАТО потери под Артемовском: главное к вечеру 13 марта

Бойцы ЧВК «Вагнер» оказывают сильное давление на ВСУ в Бахмуте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут невиданные для НАТО потери на поле боя. В США считают, что Киеву пора вывести войска из Бахмута (Артемовска). URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 марта.
- Украинские врачи на поле боя наблюдают огромные потери среди ВСУ, которых ранее не видели в НАТО. В издании Times отметили, что военные медики каждый день вынуждены решать, кому умереть, а кому жить.
- Американские советники считают, что украинским войскам пора оставить Бахмут. Такое заявление сделал военный аналитик и бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж.
- Вооруженные силы России (ВС РФ) своим наступлением поставили украинские войска на грань окружения в районе Авдеевки. По словам военных корреспондентов, ВСУ рискуют остаться «в котле».
- Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что украинские бойцы нуждаются в поставках оружия и боеприпасов под Бахмутом. Он также сказал, что военные участвуют в боях уже десятый месяц без какой-либо ротации.
- Ситуация для ВСУ в Бахмуте остается очень сложной. По словам командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» оказывают сильное давление на солдат своими атаками.
- Украинские войска несут большие потери в Бахмуте из-за мощеных дорог, которые не годятся для перевозки боеприпасов. На грунтовых дорогах также не может пройти большинство колесных транспортных средств, написали в The Wall Street Journal.
- ВС РФ ликвидировали более 190 украинских бойцов на донецком направлении. По данным Минобороны России, потери ВСУ также составили три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица «Мста-Б», передает Пятый канал.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!