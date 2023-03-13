Украина несет невиданные для НАТО потери под Артемовском: главное к вечеру 13 марта

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военнослужащие, подготовка военных
Бойцы ЧВК «Вагнер» оказывают сильное давление на ВСУ в Бахмуте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут невиданные для НАТО потери на поле боя. В США считают, что Киеву пора вывести войска из Бахмута (Артемовска). URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 марта.

  • Украинские врачи на поле боя наблюдают огромные потери среди ВСУ, которых ранее не видели в НАТО. В издании Times отметили, что военные медики каждый день вынуждены решать, кому умереть, а кому жить.
  • Американские советники считают, что украинским войскам пора оставить Бахмут. Такое заявление сделал военный аналитик и бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж.
  • Вооруженные силы России (ВС РФ) своим наступлением поставили украинские войска на грань окружения в районе Авдеевки. По словам военных корреспондентов, ВСУ рискуют остаться «в котле».
  • Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что украинские бойцы нуждаются в поставках оружия и боеприпасов под Бахмутом. Он также сказал, что военные участвуют в боях уже десятый месяц без какой-либо ротации.
  • Ситуация для ВСУ в Бахмуте остается очень сложной. По словам командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» оказывают сильное давление на солдат своими атаками.
  • Украинские войска несут большие потери в Бахмуте из-за мощеных дорог, которые не годятся для перевозки боеприпасов. На грунтовых дорогах также не может пройти большинство колесных транспортных средств, написали в The Wall Street Journal.
  • ВС РФ ликвидировали более 190 украинских бойцов на донецком направлении. По данным Минобороны России, потери ВСУ также составили три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица «Мста-Б», передает Пятый канал.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут невиданные для НАТО потери на поле боя. В США считают, что Киеву пора вывести войска из Бахмута (Артемовска). URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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