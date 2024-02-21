Российские военные получили ордена Мужества за освобождение Авдеевки

21 февраля 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Ордена Мужества получили военные, которые проявили себя во время операции в Авдеевке Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военным армии России, которые проявили себя во время освобождения Авдеевки, были вручены 15 орденов Мужества. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды 15 военнослужащим 90 танковой дивизии ЦВО, отличившимся при освобождении Авдеевки», — рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС. Горемыкин отметил высокий боевой дух военных. Он назвал их настоящими воинами, на которых держится Россия. Авдеевка была освобождена 17 февраля. После этого началась зачистка города от остатков ВСУ, которая к 20 февраля практически завершилась. Жители были рады встретиться с военными России. Те рассказали, что до прихода ВС РФ они жили в подвалах. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это ей не помогло. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Авдеевка была взята под контроль при минимальных потерях. Украинские силы после того, как покинули город, закрепились на новых рубежах.

Военным армии России, которые проявили себя во время освобождения Авдеевки, были вручены 15 орденов Мужества. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды 15 военнослужащим 90 танковой дивизии ЦВО, отличившимся при освобождении Авдеевки», — рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС. Горемыкин отметил высокий боевой дух военных. Он назвал их настоящими воинами, на которых держится Россия. Авдеевка была освобождена 17 февраля. После этого началась зачистка города от остатков ВСУ, которая к 20 февраля практически завершилась. Жители были рады встретиться с военными России. Те рассказали, что до прихода ВС РФ они жили в подвалах. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это ей не помогло. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Авдеевка была взята под контроль при минимальных потерях. Украинские силы после того, как покинули город, закрепились на новых рубежах.