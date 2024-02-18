Украинский командир раскрыл судьбу ВСУ после оставления Авдеевки

ВСУ закрепились на новых рубежах после отхода из Авдеевки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска после ухода из Авдеевки закрепились на новых рубежах. Об этом сообщил командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.
По словам командующего, на авдеевском направлении бойцы ВСУ расположились близ населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. «Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах», — написал Александр Тарнавский в своем telegram-канале.
Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате боев за город ВСУ за сутки потеряли 1500 солдат.