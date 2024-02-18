Украинский командир раскрыл судьбу ВСУ после оставления Авдеевки

Командир Тарнавский: ВСУ закрепились на новых рубежах после ухода из Авдеевки

19 февраля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

ВСУ закрепились на новых рубежах после отхода из Авдеевки Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска после ухода из Авдеевки закрепились на новых рубежах. Об этом сообщил командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский. По словам командующего, на авдеевском направлении бойцы ВСУ расположились близ населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. «Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах», — написал Александр Тарнавский в своем telegram-канале. Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате боев за город ВСУ за сутки потеряли 1500 солдат.

Украинские войска после ухода из Авдеевки закрепились на новых рубежах. Об этом сообщил командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский. По словам командующего, на авдеевском направлении бойцы ВСУ расположились близ населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. «Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах», — написал Александр Тарнавский в своем telegram-канале. Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате боев за город ВСУ за сутки потеряли 1500 солдат.