18 февраля 2024

Украинский командир раскрыл судьбу ВСУ после оставления Авдеевки

Командир Тарнавский: ВСУ закрепились на новых рубежах после ухода из Авдеевки
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ закрепились на новых рубежах после отхода из Авдеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска после ухода из Авдеевки закрепились на новых рубежах. Об этом сообщил командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

По словам командующего, на авдеевском направлении бойцы ВСУ расположились близ населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. «Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах», — написал Александр Тарнавский в своем telegram-канале.

Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате боев за город ВСУ за сутки потеряли 1500 солдат.

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Украинские войска после ухода из Авдеевки закрепились на новых рубежах. Об этом сообщил командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский. По словам командующего, на авдеевском направлении бойцы ВСУ расположились близ населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. «Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах», — написал Александр Тарнавский в своем telegram-канале. Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате боев за город ВСУ за сутки потеряли 1500 солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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