В Курганской области ищут мужчину, который ушел с пастбища и пропал. Фото

21 февраля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал, покинув пастбище у деревни Кузинка в Лебяжьевском районе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области идут поиски жителя Варгашинского района, который пропал, покинув место пастбища близ деревни Кузинка Лебяжьевского района. Об этом сообщило следственное управление Следственного Комитета России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Варгашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения Кучкильдеева Романа Семеновича, 25 июня 1996 года рождения», — указано в сообществе «СУ СК России по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». По данным СУ СК, утром 24 сентября 2021 года Кучкильдеев ушел с пастбища, которое расположено в 500 метрах в южном направлении от деревни Кузинка Лебяжьевского района Курганской области, после чего пропал без вести. Пропавший является жителем села Медвежье Варгашинского района в области. По информации следователей, на вид мужчине 27 лет, рост около 175, плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. Роман Кучкильдеев был одет в спортивную кофту черного цвета, серую футболку, синие джинсы, черные калоши и черную шапку. «Следственные органы обращаются с просьбой к лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения Романа Семеновича или обстоятельствах его безвестного исчезновения, сообщить об этом по телефонам 8(35233) 2-23-33, 2-86-98, 8(35237) 9-02-71, 8(35236) 9-82-57, 2-31-89, или 02», — написано в сообществе СУ СК. Пропавшему курганцу на вид 27 лет Фото: сообщество «СУ СК России по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области идут поиски жителя Варгашинского района, который пропал, покинув место пастбища близ деревни Кузинка Лебяжьевского района. Об этом сообщило следственное управление Следственного Комитета России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Варгашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения Кучкильдеева Романа Семеновича, 25 июня 1996 года рождения», — указано в сообществе «СУ СК России по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». По данным СУ СК, утром 24 сентября 2021 года Кучкильдеев ушел с пастбища, которое расположено в 500 метрах в южном направлении от деревни Кузинка Лебяжьевского района Курганской области, после чего пропал без вести. Пропавший является жителем села Медвежье Варгашинского района в области. По информации следователей, на вид мужчине 27 лет, рост около 175, плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. Роман Кучкильдеев был одет в спортивную кофту черного цвета, серую футболку, синие джинсы, черные калоши и черную шапку. «Следственные органы обращаются с просьбой к лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения Романа Семеновича или обстоятельствах его безвестного исчезновения, сообщить об этом по телефонам 8(35233) 2-23-33, 2-86-98, 8(35237) 9-02-71, 8(35236) 9-82-57, 2-31-89, или 02», — написано в сообществе СУ СК.