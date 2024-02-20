Хирурги ЯНАО провели редкую операцию у пациента с травмой почки

21 февраля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Внутреннее кровотечение остановлено под местной анестезией Фото: Анна Майорова © URA.RU С помощью новейшего оборудования для визуализации сосудов и сердца (ангиографа) врачи Ямала успешно провели операцию у пациента с травмой почки. Внутреннее кровотечение остановлено под местной анестезией с минимальным хирургическим вмешательством, сообщает в telegram-канале департамент здравоохранения округа. Пациент чувствует себя хорошо. «На днях ангиограф помог ноябрьским врачам спасти мужчину, попавшего в больницу с травмой почки. Пациенту с внутренним кровотечением провели эмболизацию почечной артерии — очень редкую операцию с минимальным хирургическим вмешательством. Орган получилось сохранить и сейчас пациент чувствует себя хорошо. Операция проходила под местной анестезией и все время пациент находился в сознании. Ее провели хирурги Шерозбек Алиев и Рамин Агададаев», — говорится в сообщении. Ангиографы имеются в Ноябрьской городской и Салехардской окружной больнице. Еще два аппарата закупят для Нового Уренгоя и Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что врачи из Нового Уренгоя (ЯНАО) извлекли из головы ребенка несколько дробинок, которыми он ранил себя. Нейрохирург Вадим Иванов сначала извлек дробь из мягких тканей головы.

С помощью новейшего оборудования для визуализации сосудов и сердца (ангиографа) врачи Ямала успешно провели операцию у пациента с травмой почки. Внутреннее кровотечение остановлено под местной анестезией с минимальным хирургическим вмешательством, сообщает в telegram-канале департамент здравоохранения округа. Пациент чувствует себя хорошо. «На днях ангиограф помог ноябрьским врачам спасти мужчину, попавшего в больницу с травмой почки. Пациенту с внутренним кровотечением провели эмболизацию почечной артерии — очень редкую операцию с минимальным хирургическим вмешательством. Орган получилось сохранить и сейчас пациент чувствует себя хорошо. Операция проходила под местной анестезией и все время пациент находился в сознании. Ее провели хирурги Шерозбек Алиев и Рамин Агададаев», — говорится в сообщении. Ангиографы имеются в Ноябрьской городской и Салехардской окружной больнице. Еще два аппарата закупят для Нового Уренгоя и Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что врачи из Нового Уренгоя (ЯНАО) извлекли из головы ребенка несколько дробинок, которыми он ранил себя. Нейрохирург Вадим Иванов сначала извлек дробь из мягких тканей головы.