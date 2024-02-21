В ЯНАО женщина получила травму на нефтегазовом месторождении

В Ямальском районе (ЯНАО) женщина получила производственную травму на нефтегазовом месторождении из-за халатности работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Прокуратура Ямальского района проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „Партнеры Ноябрьск“. Установлено, что работница нефтегазового месторождения Ямальского района в начале 2023 года, при исполнении своих трудовых обязанностей, получила тяжелую производственную травму. По результатам проведенного расследования несчастного случая на производстве, установлена виновность работодателя, поскольку он не исполнил требования законодательства в области производственного травматизма», — говорится в сообщении.
Районный прокурор защитил трудовые права женщины. Суд обязал работодателя выплатить пострадавшей работнице 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Ранее URA.RU писало о сотруднике спортивной школы в Муравленко (ЯНАО), который перенес операцию в связи с травмой, полученной на работе. Работодатель, который не провел инструктаж по технике безопасности, выплатил пострадавшему более 1 миллиона рублей.
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