Производственную травму в ЯНАО компенсировали миллионом рублей

01 февраля 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Работодатель не провел инструктаж по технике безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник спортивной школы «Арктика» в Муравленко (ЯНАО) получил компенсацию в размере одного миллиона рублей за производственную травму. Пострадавший перенес операции, сейчас находится на реабилитации, сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Работодатель не провел инструктаж по технике безопасности. «Установлено, что в мае 2023 года работник спортивной школы на территории учреждения получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Мужчина перенес операции, длительное время находился в тяжелом состоянии, в настоящее время находится на реабилитации. Поскольку работодателем не проводился необходимый инструктаж по безопасности, прокурор города направил иск в суд», — сообщили в ведомстве. Прокуратура выиграла иск в суде. В пользу работника взысканы компенсации морального вреда и материального ущерба на сумму свыше одного млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что работница ООО «Партнеры Ноябрьска» получит выплату от работодателя в размере 100 тысяч рублей из-за производственной травмы. Установлена виновность работодателя, который нарушил требования трудового законодательства.

Сотрудник спортивной школы «Арктика» в Муравленко (ЯНАО) получил компенсацию в размере одного миллиона рублей за производственную травму. Пострадавший перенес операции, сейчас находится на реабилитации, сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Работодатель не провел инструктаж по технике безопасности. «Установлено, что в мае 2023 года работник спортивной школы на территории учреждения получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Мужчина перенес операции, длительное время находился в тяжелом состоянии, в настоящее время находится на реабилитации. Поскольку работодателем не проводился необходимый инструктаж по безопасности, прокурор города направил иск в суд», — сообщили в ведомстве. Прокуратура выиграла иск в суде. В пользу работника взысканы компенсации морального вреда и материального ущерба на сумму свыше одного млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что работница ООО «Партнеры Ноябрьска» получит выплату от работодателя в размере 100 тысяч рублей из-за производственной травмы. Установлена виновность работодателя, который нарушил требования трудового законодательства.