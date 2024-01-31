Производственную травму в ЯНАО компенсировали миллионом рублей

Сотрудник спортивной школы «Арктика» в Муравленко (ЯНАО) получил компенсацию в размере одного миллиона рублей за производственную травму. Пострадавший перенес операции, сейчас находится на реабилитации, сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Работодатель не провел инструктаж по технике безопасности.
«Установлено, что в мае 2023 года работник спортивной школы на территории учреждения получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Мужчина перенес операции, длительное время находился в тяжелом состоянии, в настоящее время находится на реабилитации. Поскольку работодателем не проводился необходимый инструктаж по безопасности, прокурор города направил иск в суд», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура выиграла иск в суде. В пользу работника взысканы компенсации морального вреда и материального ущерба на сумму свыше одного млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что работница ООО «Партнеры Ноябрьска» получит выплату от работодателя в размере 100 тысяч рублей из-за производственной травмы. Установлена виновность работодателя, который нарушил требования трудового законодательства.
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