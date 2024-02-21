21 февраля 2024

Глава СКР Бастрыкин ждет от курганских следователей доклада о проверке лесорубов

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, лес, бревна, леса
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался вырубками леса в Кургаснкой области Фото:

Председатель Следкома России Алесандр Бастрыкин поручил провести проверку о возможных незаконных действиях лесорубов в Щучанском округе (Курганская область). Об этом сообщает telegram-канал СК России.

«В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором инициативная группа жителей Курганской области просит разобраться в ситуации с возможной незаконной рубкой леса в Щучанском округе», — информирует канал своих подписчиков. По данным жалобщиков, должностные лица бездействуют.

Как сообщает официальный канал СКР, арендатор леса под видом санитарной очистки массово незаконно вырубает лес. В настоящее время курганские следователи проводят доследственную проверку. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в релизе Следкома.

Ранее URA.RU сообщало, что главный следователь страны поручил разобраться с жалобами погорельцев. По данным следкома, не все пострадавшие при пожарах получили выплаты. Также людям не понравилось качество жилья, которое строит им подрядчик взамен сгоревшего жилья.

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Председатель Следкома России Алесандр Бастрыкин поручил провести проверку о возможных незаконных действиях лесорубов в Щучанском округе (Курганская область). Об этом сообщает telegram-канал СК России. «В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором инициативная группа жителей Курганской области просит разобраться в ситуации с возможной незаконной рубкой леса в Щучанском округе», — информирует канал своих подписчиков. По данным жалобщиков, должностные лица бездействуют. Как сообщает официальный канал СКР, арендатор леса под видом санитарной очистки массово незаконно вырубает лес. В настоящее время курганские следователи проводят доследственную проверку. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в релизе Следкома. Ранее URA.RU сообщало, что главный следователь страны поручил разобраться с жалобами погорельцев. По данным следкома, не все пострадавшие при пожарах получили выплаты. Также людям не понравилось качество жилья, которое строит им подрядчик взамен сгоревшего жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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