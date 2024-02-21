Глава СКР Бастрыкин ждет от курганских следователей доклада о проверке лесорубов

Председатель Следкома России Алесандр Бастрыкин поручил провести проверку о возможных незаконных действиях лесорубов в Щучанском округе (Курганская область). Об этом сообщает telegram-канал СК России.
«В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором инициативная группа жителей Курганской области просит разобраться в ситуации с возможной незаконной рубкой леса в Щучанском округе», — информирует канал своих подписчиков. По данным жалобщиков, должностные лица бездействуют.
Как сообщает официальный канал СКР, арендатор леса под видом санитарной очистки массово незаконно вырубает лес. В настоящее время курганские следователи проводят доследственную проверку. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в релизе Следкома.
Ранее URA.RU сообщало, что главный следователь страны поручил разобраться с жалобами погорельцев. По данным следкома, не все пострадавшие при пожарах получили выплаты. Также людям не понравилось качество жилья, которое строит им подрядчик взамен сгоревшего жилья.
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