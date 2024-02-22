Пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский Алексей Текслер поучаствовали в «Играх будущего» в Казани. Они сыграли в фиджитал-баскетбол. Причем выступали за разные команды. Трансляция проходила на сайте игр.
«Дмитрий Махонин выступал под номером 59, Алексей Текслер — под номером 74. Это автомобильные коды Перми и Челябинска», — передает корреспондент URA.RU, который смотрел трансляцию.
Махонин выступал за команду «Кристафари». Вместе с ним были баскетболисты Сергей Алимов, Сергей Панов, Сергей Моня. Текслер играл в команде «Кандинский» вместе с Сергеем Кущенко и чемпионом NBA Тимофеем Мозговым. Команда Текслера победила. А Махонин забил трехочковый.
«Игры будущего» сейчас проходят с Казани. В их открытии принял участие президент Владимир Путин.
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