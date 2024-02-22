Махонин сыграл против Текслера в баскетбол на «Играх будущего» в Казани. Видео

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: губернаторы УрФО на подписании соглашений. Санкт-Петербург , текслер алексей, махонин дмитрий
Губернаторы Пермского края и Челябинской области выступали в разных командах Фото:

Пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский Алексей Текслер поучаствовали в «Играх будущего» в Казани. Они сыграли в фиджитал-баскетбол. Причем выступали за разные команды. Трансляция проходила на сайте игр.

«Дмитрий Махонин выступал под номером 59, Алексей Текслер — под номером 74. Это автомобильные коды Перми и Челябинска», — передает корреспондент URA.RU, который смотрел трансляцию.

Махонин выступал за команду «Кристафари». Вместе с ним были баскетболисты Сергей Алимов, Сергей Панов, Сергей Моня. Текслер играл в команде «Кандинский» вместе с Сергеем Кущенко и чемпионом NBA Тимофеем Мозговым. Команда Текслера победила. А Махонин забил трехочковый.

«Игры будущего» сейчас проходят с Казани. В их открытии принял участие президент Владимир Путин.

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Пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский Алексей Текслер поучаствовали в «Играх будущего» в Казани. Они сыграли в фиджитал-баскетбол. Причем выступали за разные команды. Трансляция проходила на сайте игр. «Дмитрий Махонин выступал под номером 59, Алексей Текслер — под номером 74. Это автомобильные коды Перми и Челябинска», — передает корреспондент URA.RU, который смотрел трансляцию. Махонин выступал за команду «Кристафари». Вместе с ним были баскетболисты Сергей Алимов, Сергей Панов, Сергей Моня. Текслер играл в команде «Кандинский» вместе с Сергеем Кущенко и чемпионом NBA Тимофеем Мозговым. Команда Текслера победила. А Махонин забил трехочковый. «Игры будущего» сейчас проходят с Казани. В их открытии принял участие президент Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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