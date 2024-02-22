Махонин сыграл против Текслера в баскетбол на «Играх будущего» в Казани. Видео

22 февраля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Губернаторы Пермского края и Челябинской области выступали в разных командах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский Алексей Текслер поучаствовали в «Играх будущего» в Казани. Они сыграли в фиджитал-баскетбол. Причем выступали за разные команды. Трансляция проходила на сайте игр. «Дмитрий Махонин выступал под номером 59, Алексей Текслер — под номером 74. Это автомобильные коды Перми и Челябинска», — передает корреспондент URA.RU, который смотрел трансляцию. Махонин выступал за команду «Кристафари». Вместе с ним были баскетболисты Сергей Алимов, Сергей Панов, Сергей Моня. Текслер играл в команде «Кандинский» вместе с Сергеем Кущенко и чемпионом NBA Тимофеем Мозговым. Команда Текслера победила. А Махонин забил трехочковый. «Игры будущего» сейчас проходят с Казани. В их открытии принял участие президент Владимир Путин.

Пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский Алексей Текслер поучаствовали в «Играх будущего» в Казани. Они сыграли в фиджитал-баскетбол. Причем выступали за разные команды. Трансляция проходила на сайте игр. «Дмитрий Махонин выступал под номером 59, Алексей Текслер — под номером 74. Это автомобильные коды Перми и Челябинска», — передает корреспондент URA.RU, который смотрел трансляцию. Махонин выступал за команду «Кристафари». Вместе с ним были баскетболисты Сергей Алимов, Сергей Панов, Сергей Моня. Текслер играл в команде «Кандинский» вместе с Сергеем Кущенко и чемпионом NBA Тимофеем Мозговым. Команда Текслера победила. А Махонин забил трехочковый. «Игры будущего» сейчас проходят с Казани. В их открытии принял участие президент Владимир Путин.