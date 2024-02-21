В ЯНАО приглашают на ярмарку, посвященную кроссу на снегоходах

22 февраля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Одна из ярмарок посвящена первенству ЯНАО по кроссу на снегоходах Фото: Александр Бейфус Администрация города Муравленко приглашает граждан, фермеров, предпринимателей к участию в торговых ярмарках на День оленевода. Одну из них проведут в Парке культуры и отдыха, вторую — на территории промзоны, на которой находится снегоходная трасса. Одна из ярмарок посвящена первенству ЯНАО по кроссу на снегоходах, сообщают в администрации Муравленко. Торговля запланирована на 16 марта. «Организовать и провести на территории муниципального образования город Муравленко торговую ярмарку, посвященную первенству Ямало-Ненецкого автономного округа по кроссу на снегоходах, снегоходного марафона «Тутан лор», — указано в документации, опубликованной на официальном сайте города Муравленко. Ярморочные мероприятия пройдут 16 марта в парке культуры и отдыха, а также на территории промзоны у снегоходной трассы. Ранее URA.RU сообщало, что город Надым (ЯНАО) станет первым местом на Ямале, где пройдут мероприятия к Дню оленевода. Традиционный праздник коренных народов Крайнего Севера состоится здесь 24 и 25 февраля.

Администрация города Муравленко приглашает граждан, фермеров, предпринимателей к участию в торговых ярмарках на День оленевода. Одну из них проведут в Парке культуры и отдыха, вторую — на территории промзоны, на которой находится снегоходная трасса. Одна из ярмарок посвящена первенству ЯНАО по кроссу на снегоходах, сообщают в администрации Муравленко. Торговля запланирована на 16 марта. «Организовать и провести на территории муниципального образования город Муравленко торговую ярмарку, посвященную первенству Ямало-Ненецкого автономного округа по кроссу на снегоходах, снегоходного марафона «Тутан лор», — указано в документации, опубликованной на официальном сайте города Муравленко. Ярморочные мероприятия пройдут 16 марта в парке культуры и отдыха, а также на территории промзоны у снегоходной трассы. Ранее URA.RU сообщало, что город Надым (ЯНАО) станет первым местом на Ямале, где пройдут мероприятия к Дню оленевода. Традиционный праздник коренных народов Крайнего Севера состоится здесь 24 и 25 февраля.