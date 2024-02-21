21 февраля 2024

В ЯНАО приглашают на ярмарку, посвященную кроссу на снегоходах

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Салехард, снегоход
Одна из ярмарок посвящена первенству ЯНАО по кроссу на снегоходах Фото:

Администрация города Муравленко приглашает граждан, фермеров, предпринимателей к участию в торговых ярмарках на День оленевода. Одну из них проведут в Парке культуры и отдыха, вторую — на территории промзоны, на которой находится снегоходная трасса. Одна из ярмарок посвящена первенству ЯНАО по кроссу на снегоходах, сообщают в администрации Муравленко. Торговля запланирована на 16 марта.

«Организовать и провести на территории муниципального образования город Муравленко торговую ярмарку, посвященную первенству Ямало-Ненецкого автономного округа по кроссу на снегоходах, снегоходного марафона «Тутан лор», — указано в документации, опубликованной на официальном сайте города Муравленко. Ярморочные мероприятия пройдут 16 марта в парке культуры и отдыха, а также на территории промзоны у снегоходной трассы.

Ранее URA.RU сообщало, что город Надым (ЯНАО) станет первым местом на Ямале, где пройдут мероприятия к Дню оленевода. Традиционный праздник коренных народов Крайнего Севера состоится здесь 24 и 25 февраля.

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Администрация города Муравленко приглашает граждан, фермеров, предпринимателей к участию в торговых ярмарках на День оленевода. Одну из них проведут в Парке культуры и отдыха, вторую — на территории промзоны, на которой находится снегоходная трасса. Одна из ярмарок посвящена первенству ЯНАО по кроссу на снегоходах, сообщают в администрации Муравленко. Торговля запланирована на 16 марта. «Организовать и провести на территории муниципального образования город Муравленко торговую ярмарку, посвященную первенству Ямало-Ненецкого автономного округа по кроссу на снегоходах, снегоходного марафона «Тутан лор», — указано в документации, опубликованной на официальном сайте города Муравленко. Ярморочные мероприятия пройдут 16 марта в парке культуры и отдыха, а также на территории промзоны у снегоходной трассы. Ранее URA.RU сообщало, что город Надым (ЯНАО) станет первым местом на Ямале, где пройдут мероприятия к Дню оленевода. Традиционный праздник коренных народов Крайнего Севера состоится здесь 24 и 25 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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