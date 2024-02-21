Праздничные мероприятия к дню оленевода анонсировали в ЯНАО

В Надыме к Дню оленевода ждут гонок на упряжках и метания тынзяна на хорей

22 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Основные мероприятия в Надыме пройдут на площади Юбилейной и на озере Янтарном. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Город Надым (ЯНАО) станет первым местом на Ямале, где пройдут мероприятия к Дню оленевода. Традиционный праздник коренных народов Крайнего Севера состоится здесь 24 и 25 февраля, сообщают организаторы мероприятий. Больше всего участники и гости ждут гонок на оленьих упряжках, метания тынзяна на хорей и национальную борьбу. «Основные мероприятия пройдут на главной площади Надыма — Юбилейной и на озере Янатарном. Каждый сможет увидеть гонки на оленьих упряжках — их ждут больше всего. Не менее зрелищно всегда проходят и другие дисциплины: метание тынзяна на хорей, национальная борьба, перетягивание палки, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и лыжная эстафета», — говорится в программе мероприятий, опубликованной на сайте «День оленевода». В программе также — праздник национальной кухни, на котором можно попробовать традиционное блюдо Ямала строганину из рыбы и мяса оленя, а также шулюм и уху, приготовленные по старинным рецептам народов Севера. На десерт — варенье из ямальских дикоросов и чай с брусничными листьями. В администрации Надыма корреспонденту URA.RU сообщили также, что с 19 по 3 марта на торговой площади у ТЦ «Амикан» проходит ярмарка. Праздничная торговля запланирована и на время проведения соревнований оленеводов на кубок губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) в День оленевода перекроют центральные улицы. Ограничение автомобильного движения продлится 24 и 25 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Город Надым (ЯНАО) станет первым местом на Ямале, где пройдут мероприятия к Дню оленевода. Традиционный праздник коренных народов Крайнего Севера состоится здесь 24 и 25 февраля, сообщают организаторы мероприятий. Больше всего участники и гости ждут гонок на оленьих упряжках, метания тынзяна на хорей и национальную борьбу. «Основные мероприятия пройдут на главной площади Надыма — Юбилейной и на озере Янатарном. Каждый сможет увидеть гонки на оленьих упряжках — их ждут больше всего. Не менее зрелищно всегда проходят и другие дисциплины: метание тынзяна на хорей, национальная борьба, перетягивание палки, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и лыжная эстафета», — говорится в программе мероприятий, опубликованной на сайте «День оленевода». В программе также — праздник национальной кухни, на котором можно попробовать традиционное блюдо Ямала строганину из рыбы и мяса оленя, а также шулюм и уху, приготовленные по старинным рецептам народов Севера. На десерт — варенье из ямальских дикоросов и чай с брусничными листьями. В администрации Надыма корреспонденту URA.RU сообщили также, что с 19 по 3 марта на торговой площади у ТЦ «Амикан» проходит ярмарка. Праздничная торговля запланирована и на время проведения соревнований оленеводов на кубок губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) в День оленевода перекроют центральные улицы. Ограничение автомобильного движения продлится 24 и 25 февраля.