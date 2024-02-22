Полковник Чмутин: линия обороны РФ обеспечит опору для наступления ВС РФ

Российская оборона, которая не позволила ВСУ провести контрнаступление, станет опорой для продвижения ВС РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск, полковник запаса Юрий Чмутин.
«Наступление без обороны может привести к краху. Ведь оборонительная линия — это не только окопы или блиндажи. Это, прежде всего подход тыловых частей для обеспечения более активных подразделений: авиации, артиллерии, пехоты, штурмовых отрядов. Тыловое обеспечение — это горюче-смазочные материалы, боекомплекты, продовольствие, пункты ротации войск. Потому что человек не может длительно находиться в активной фазе ведения боевых действий. Ему надо и поспать, и морально, и психологически, и физически отдохнуть», — сказал Юрий Чмутин.
Линия обороны будет разрастаться и дальше, отметил ветеран ракетных войск. «Конечно, без обороны никак, и она будет возводиться, будет укрепляться и выполнит свою задачу для нового продвижения. Мы с Авдеевкой (ДНР) закончили. Линия будет вытягиваться вглубь, уже на запад территории Украины, потому что наши войска двигаются вперед. Фронт — это движение, поэтому оборона не имеет фиксированной линии. Конечно, будут воздвигаться новые рубежи по мере продвижения и укрепления наших войск. На какую глубину, сейчас трудно говорить. Во-первых, нужно освободить земли, которые уже на конституционном уровне входят в состав России, и продолжить работу по денацификации и демилитаризации», — подчеркнул собеседник агентства.
Линия оборона РФ заставила НАТО изменить свою стратегию. Российские сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский планировал даже скопировать ее для защиты, но пока сил и средств на ее возведение Киеву найти не удалось.
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