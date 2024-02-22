Полковник Чмутин: линия обороны РФ обеспечит опору для наступления ВС РФ

22 февраля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Линия обороны РФ будет вытягиваться по мере продвижения войск, сказал Юрий Чмутин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская оборона, которая не позволила ВСУ провести контрнаступление, станет опорой для продвижения ВС РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск, полковник запаса Юрий Чмутин. Новость по теме Шойгу назвал автора идеи создания линии обороны, которая остановила наступление ВСУ «Наступление без обороны может привести к краху. Ведь оборонительная линия — это не только окопы или блиндажи. Это, прежде всего подход тыловых частей для обеспечения более активных подразделений: авиации, артиллерии, пехоты, штурмовых отрядов. Тыловое обеспечение — это горюче-смазочные материалы, боекомплекты, продовольствие, пункты ротации войск. Потому что человек не может длительно находиться в активной фазе ведения боевых действий. Ему надо и поспать, и морально, и психологически, и физически отдохнуть», — сказал Юрий Чмутин. Линия обороны будет разрастаться и дальше, отметил ветеран ракетных войск. «Конечно, без обороны никак, и она будет возводиться, будет укрепляться и выполнит свою задачу для нового продвижения. Мы с Авдеевкой (ДНР) закончили. Линия будет вытягиваться вглубь, уже на запад территории Украины, потому что наши войска двигаются вперед. Фронт — это движение, поэтому оборона не имеет фиксированной линии. Конечно, будут воздвигаться новые рубежи по мере продвижения и укрепления наших войск. На какую глубину, сейчас трудно говорить. Во-первых, нужно освободить земли, которые уже на конституционном уровне входят в состав России, и продолжить работу по денацификации и демилитаризации», — подчеркнул собеседник агентства. Линия оборона РФ заставила НАТО изменить свою стратегию. Российские сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский планировал даже скопировать ее для защиты, но пока сил и средств на ее возведение Киеву найти не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская оборона, которая не позволила ВСУ провести контрнаступление, станет опорой для продвижения ВС РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск, полковник запаса Юрий Чмутин. «Наступление без обороны может привести к краху. Ведь оборонительная линия — это не только окопы или блиндажи. Это, прежде всего подход тыловых частей для обеспечения более активных подразделений: авиации, артиллерии, пехоты, штурмовых отрядов. Тыловое обеспечение — это горюче-смазочные материалы, боекомплекты, продовольствие, пункты ротации войск. Потому что человек не может длительно находиться в активной фазе ведения боевых действий. Ему надо и поспать, и морально, и психологически, и физически отдохнуть», — сказал Юрий Чмутин. Линия обороны будет разрастаться и дальше, отметил ветеран ракетных войск. «Конечно, без обороны никак, и она будет возводиться, будет укрепляться и выполнит свою задачу для нового продвижения. Мы с Авдеевкой (ДНР) закончили. Линия будет вытягиваться вглубь, уже на запад территории Украины, потому что наши войска двигаются вперед. Фронт — это движение, поэтому оборона не имеет фиксированной линии. Конечно, будут воздвигаться новые рубежи по мере продвижения и укрепления наших войск. На какую глубину, сейчас трудно говорить. Во-первых, нужно освободить земли, которые уже на конституционном уровне входят в состав России, и продолжить работу по денацификации и демилитаризации», — подчеркнул собеседник агентства. Линия оборона РФ заставила НАТО изменить свою стратегию. Российские сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский планировал даже скопировать ее для защиты, но пока сил и средств на ее возведение Киеву найти не удалось.