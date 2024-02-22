Матери Навального* показали тело ее сына

22 февраля 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Людмила Навальная сообщила, что причина смерти Алексея естественна Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Мать Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Людмила сообщила, 21 февраля сотрудники Следственного комитета (СК) отвезли ее в морг Салехарда, где показали тело сына. Она отметила, что подписала свидетельство о смерти. «Вчера вечером они (следователи — прим. URA.RU) тайно отвезли меня в морг, где показали мне Алексея», — сообщила Навальная в видеообращении. Его опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости». Она заявила, что подписала медицинское свидетельство о смерти. По результатам исследования, причина смерти — естественная. По словам Навальной, после подписания свидетельства ей по закону должны были выдать тело, однако этого не произошло. Она отметила, что ее сына якобы хотят похоронить тайно. Она не согласна с этим и просит выдать тело ей. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО, ему стало плохо после прогулки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что идет расследование его смерти, однако результатов еще нет. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вдова Алексея Юлия ждала смерти мужа, чтобы начать политическую карьеру. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг дал обещание отправлять на Украину больше военных альянса. По его словам, что разжигание конфликта с РФ позволит «почтить память» Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мать Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Людмила сообщила, 21 февраля сотрудники Следственного комитета (СК) отвезли ее в морг Салехарда, где показали тело сына. Она отметила, что подписала свидетельство о смерти. «Вчера вечером они (следователи — прим. URA.RU) тайно отвезли меня в морг, где показали мне Алексея», — сообщила Навальная в видеообращении. Его опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости». Она заявила, что подписала медицинское свидетельство о смерти. По результатам исследования, причина смерти — естественная. По словам Навальной, после подписания свидетельства ей по закону должны были выдать тело, однако этого не произошло. Она отметила, что ее сына якобы хотят похоронить тайно. Она не согласна с этим и просит выдать тело ей. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО, ему стало плохо после прогулки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что идет расследование его смерти, однако результатов еще нет. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вдова Алексея Юлия ждала смерти мужа, чтобы начать политическую карьеру. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг дал обещание отправлять на Украину больше военных альянса. По его словам, что разжигание конфликта с РФ позволит «почтить память» Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов