Ивлеева опубликовала первое за долгое время видео

Ивлеева опубликовала видео с концерта донецкого рэпера ОМ (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Блогерша Анастасия Ивлеева впервые за долгое время опубликовала видео. Она в своем telegram-канале выложила ролик с концерта донецкого рэпера ОМ в Москве.

«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт», — написала Ивлеева. Крайнее видео было опубликовано 6 января. Тогда девушка поздравляла фанатов с Новым годом и Рождеством.

По данным SHOT, ролик был опубликован вскоре после того, как музыкант выразил крайне негативное отношение к возможному приезду Ивлеевой на Донбасс. ОМ заявил, что приезд туда людей, подобных Ивлеевой, является оскорблением, поскольку он считает, что Донбасс не является стиральной машиной.

Ранее сообщалось, что блогерша планирует посетить Донбасс для восстановления своей репутации после скандала с «голой вечеринкой», из-за которой она попала под общественную опалу. Дресс-код этого мероприятия предполагал минимум одежды, что вызвало массу критики в сторону звезд, посетивших вечеринку, и самой Ивлеевой. Однако некоторые адвокаты считают, что блогерша не заслуживает того общественного давления, которое на нее оказывается.